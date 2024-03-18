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У Полтаві планують встановити пам’ятний знак на честь "Битви на Ворсклі"
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У Полтаві планують встановити пам’ятний знак на честь "Битви на Ворсклі"

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У Полтаві планують встановити пам’ятний знак на честь &quot;Битви на Ворсклі&quot;
. ЦОДПА

На території державного історико-культурний заповідник "Поле Полтавської битви" планують встановити перший у громаді пам’ятний знак "Битва на Ворсклі". Таку ініціативу депутатки Подільської райради 18 березня погодили у міськраді.

Про це Суспільному розповів начальник відділу туризму та культурної спадщини Віталій Павлов.

Знак планують встановити поруч з музеєм. Він буде трьома мовами і з QR-кодом.

«У науковій спільноті є суперечки щодо точного місця, де відбулась ця битва. Це посилання буде роз’яснювати, за якою із версій битва відбулась саме тут і які є інші», — пояснила директорка історико-культурного заповідника "Поле Полтавської битви",- Наталія Білан.

Після погодження художньою радою вигляду пам’ятного знаку остаточне рішення має ухвалити виконком Полтавської міськради.

Фінансувати виготовлення і його встановлення будуть литовські партнери.

Що відомо про "Битву на Ворсклі"

Битва на Ворсклі відбулася 12 серпня 1399 року на річці Ворскла між військами Золотої Орди та східноєвропейського союзу у складі сил Литовсько-Руської держави, Польщі, Тевтонського Ордену, Молдавії і Волощини, а також татар Тохтамиша. Її вважають однією із найбільших битв XIV століття в Східній Європі.

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