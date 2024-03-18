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Споживачам повертають їх права: про перевірки на Хмельниччині
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Споживачам повертають їх права: про перевірки на Хмельниччині

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Позапланові перевірки у сфері надання житлово-комунальних послуг поновлено. Контроль здійснюватимуть за зверненням громадян.

Про це Суспільне Хмельницький розповіла заступниця начальника управління захисту прав споживачів головного управління Держпродспоживслужби Ольга Баюк.

"Радимо споживачам, якщо є питання, скарги, звертатися в Держпродспоживслужбу. Якщо це несе загрозу їхньому життю, здоров’ю, потрібно писати письмові скарги, звертатися усно. Ми будемо діяти на захист їхніх прав", — сказала Ольга Баюк.

Упродовж тижня, каже, відколи набрала чинності відповідна постанова Кабміну, звернень від споживачів не надходило. Відновлено і планові перевірки на деякі групи товарів: "Це саме побутові лампи не спрямованого випромінення, низьковольтне електричне обладнання та з електромагнітної сумісності обладнання. Перевірятимуть на відповідність вимогам чинного законодавства. Ми включаємо в плани роботи й будемо перевіряти у торговельних мережах міста й області".

За словами Ольги Баюк, планові й позапланові перевірки були заборонені з 13 березня 2022 року, у зв’язку з введенням воєнного стану.

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