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"Я лягла на дитину, щоб її не вбило". Внаслідок нічної дронової атаки на Кіровоградщині пошкоджені 34 будинки
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"Я лягла на дитину, щоб її не вбило". Внаслідок нічної дронової атаки на Кіровоградщині пошкоджені 34 будинки

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Внаслідок нічної дронової атаки у Світловодській громаді на Кіровоградщині пошкоджені 34 будинки. Це дані на 17:00, комісія продовжує обстеження.

Про це розповів Суспільному голова громади Андрій Маліцький.

За його словами, люди самі почали лагодити пошкодження: "Дахи, вибиті вікна, двері. Після того, як все обстежимо, сформуємо список, згідно з яким ухвалимо рішення, щоб оплатити людям гроші".

Травмованих після російської атаки немає.

"Гаряча лінія Світловодської міської ради, за яким можна повідомити про пошкодження, 068 045 21 55".

У будинку вибуховою хвилею вибило сім вікон, двері між кімнатами повилітали, на голову сиплеться штукатурка, розповіла місцева жителька Людмила Спотр.

"Ми спали з дитиною. Потім як почало вибухати. Я бігом за дитиною в іншу кімнату і я лягла на доньку, щоб її не вбило. Після п’ятого і шостого вибухів я швидко за дитину, одягнула і вбігли на іншу вулицю".

Начальник облуправління цивільного захисту Володимир Слінченко розповів, що планують компенсувати збитки грошима та майном. Радить зареєструвати заявку у Євідновлення, щоб отримати відшкодування від держави.

Зі слів голови громади, будівельними матеріалами допомогла громадська організація "Десяте квітня". Привезли плівку, дошки, монтажну піну, саморізи, цвяхи. Їх розподілили між жителями, щоб вони могли виконати першочергові ремонтні роботи. Також представники громадської організації надали безоплатну юридичну та психологічну тим, хто її потребував.

"Десяте квітня" – громадська організація, реалізує програму Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, що спрямована на покращення захисту внутрішньо переміщених осіб, населення, яке постраждало від війни, шляхом надання правової, соціальної, психологічної та гуманітарної допомоги.

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