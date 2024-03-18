У столиці викрили чергову схему незаконного виїзду за кордон, яку організували 43-річний уродженець Білорусі та 48-річний киянин.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

За даними слідства, вони пропонували чоловікам виїхати за межі країни кількома способами, вартість яких варіювалась. Наприклад:

оформлення фіктивної посвідки на тимчасове проживання на території Словаччини коштувало $10 000;

за фіктивне оформлення водієм-волонтером для перевезення гумдопомоги для потреб ЗСУ потрібно було викласти $2500;

виїзд шляхом оформлення фіктивного виїзного штампу в закордонному паспорті оцінили у $8500.

Правоохоронці затримали одного із фігурантів під час отримання частини грошей за "послугу".

Згодом обом повідомили підозру в організації незаконної схеми переправлення громадян України призовного віку через державний кордон за попередньою змовою з іншими особами (ч. 3 ст. 332 ККУ). Зокрема, їм загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.