НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
У Києві викрили чергову схему незаконного виїзду за кордон: скільки коштували послуги
ПРОКУРАТУРАВторгнення Росії в УкраїнуКРИМІНАЛРегіони

У Києві викрили чергову схему незаконного виїзду за кордон: скільки коштували послуги

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
У Києві викрили чергову схему незаконного виїзду за кордон: скільки коштували послуги
. Фото: столична поліція

У столиці викрили чергову схему незаконного виїзду за кордон, яку організували 43-річний уродженець Білорусі та 48-річний киянин.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

За даними слідства, вони пропонували чоловікам виїхати за межі країни кількома способами, вартість яких варіювалась. Наприклад:

  • оформлення фіктивної посвідки на тимчасове проживання на території Словаччини коштувало $10 000;
  • за фіктивне оформлення водієм-волонтером для перевезення гумдопомоги для потреб ЗСУ потрібно було викласти $2500;
  • виїзд шляхом оформлення фіктивного виїзного штампу в закордонному паспорті оцінили у $8500.

Правоохоронці затримали одного із фігурантів під час отримання частини грошей за "послугу".

Згодом обом повідомили підозру в організації незаконної схеми переправлення громадян України призовного віку через державний кордон за попередньою змовою з іншими особами (ч. 3 ст. 332 ККУ). Зокрема, їм загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Топ дня
Дитину трьох років вдалося повернути з ТОТ на Запоріжжі
Родина з трирічною дитиною з ТОТ Запорізької області змогла виїхати з окупованих територій — омбудсман
Київський метрополітен укладав багатомільйонні контракти з фірмами з оточення Брагінського
"Київський метрополітен" укладав контракти на сотні мільйонів гривень з оточенням екскерівника Брагінського — ЗМІ
США
Сенатор Грем заявив, що звернеться до адміністрації Байдена з проханням про визнання РФ державою-спонсором тероризму
ОПУ
Міжнародна коаліція з повернення українських дітей вже складається з 33 країн — Єрмак
У мережі та ЗМІ поширили фейк про смерть короля Британії
У мережі та ЗМІ поширили фейк про смерть короля Британії

Вибір редакції
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Дональд Трамп цілує прапор США
"Якщо побачить в Україні історію успіху, він цим скористається". Чи повернеться Трамп у Білий дім і чого чекати Києву
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Заступник голови Верховного суду Олександр Мамалуй
"Жити захочеш — втягнешся швидко" — суддя Мамалуй про три мобілізації, Князєва та зарплати суддів
Дізнайтесь більше
Так званий голова ЛНР Леонід Пасічник
Справу ватажка "ЛНР" Леоніда Пасічника передали до суду
Кримінал, прокуратура, Дніпро
У Дніпрі затримали підприємця за оформлення фіктивних шлюбів та батьківства для виїзду за кордон
Зіткнення вантажівок на трасі "Київ-Чоп", 15 березня 2024.
На Львівщині розслідують ДТП, в якій загинув водій: підозрюваного взяли під варту
Завідувача сектора міського органу самоврядування у Запоріжжі судитимуть за хабар
Хабар за розміщення реклами: у Запоріжжі судитимуть завідувача сектора міського органу самоврядування
На початок