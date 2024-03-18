Слідчі повідомили про підозру жителю Тернопільщини, який ошукав людей на понад 200 тисяч гривень. Гроші збирав під приводом пожертв на лікування дітей та реабілітацію українських військових.

Про це йдеться на сторінці Нацполіції області в соцмережі.

Наразі встановили 32 особи, які перерахували кошти на його рахунки.

"Улітку поліцейські затримали чоловіка, котрий побив військовослужбовця і відібрав у нього зброю. Підозрюваного взяли під варту, а за місцем його проживання під час обшуку вилучили комп’ютерну техніку. Через неї встановили причетність чоловіка до збору грошей в інтернеті нібито на лікування дітей та реабілітацію військовослужбовців".

Підозрюваний створив кілька фейкових акаунтів і через них розповсюджував у соцмережі "Фейсбук" фейкові оголошення про збір коштів для допомоги.

"Використовував реальні фото поранених військових та медичних документів. Для конспірації використовував понад десяток рахунків дропа – жителя Києва".

Слідчі за процесуального керівництва Кременецької окружної прокуратури повідомили чоловікові про підозру за частиною 4 статтею 190 Кримінального Кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Наразі уточнюють повну інформацію про те, хто і скільки переказав грошей.