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За яких умов поранені військові мають право отримати виплату в сто тисяч — розповідає юристка "Принципу"
ЗСУВійнаЖиття

За яких умов поранені військові мають право отримати виплату в сто тисяч — розповідає юристка "Принципу"

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Поранені військові у стабілізаційному центрі на Бахмутському напрямку
Поранені військові у стабілізаційному центрі на Бахмутському напрямку, 7 вересня 2023 року. Фото: Wolfgang Schwan/Anadolu Agency/Getty Images

Здебільшого питання, які надходять до безкоштовного чат-боту правозахисного центру “Принцип” стосуються виплат за поранення, ВЛК та довідки про обставини травми.

Юристка громадської організації Оксана Яворська пояснює, що є два випадки, коли поранений військовослужбовець має право на виплату в 100 000 гривень.

Стаціонарне лікування

Додаткова винагорода можлива, якщо військовий після поранення проходить стаціонарне лікування в Україні або за кордоном. В цьому випадку поранення може бути будь-якого ступеня тяжкості. Важливо, щоб у військового була довідка про обставини травми, яка підтверджує, що поранення отримане під час захисту Батьківщини. На її основі ВЛК і зробить подальший висновок.

Якщо через одне і те ж поранення лікувань було кілька, але між ними була пауза (відпустка чи служба), то гроші повинні нарахувати за обидва періоди лікування.

Відпустка для лікування

На винагороду до 100 000 гривень мають право військові, які у відпустці лікуються після поранення тяжкого ступеня. Саме тяжка травма – це обовʼязкова умова у цьому випадку.

Якщо, наприклад, ВЛК дала відпустку на 30 днів, але фактично вона тривала 15 днів, тоді військовий отримає половину – 50 000 грн.

Що ще треба знати про виплату 100 тисяч гривень

В обох цих випадках, якщо лікування триває більше 4 місяців, треба надати безпосередньому командиру і військовій частині висновок ВЛК про те, що лікування триває. Це допоможе продовжити нарахування коштів.

Іноді, військових, які проходять лікування після поранення, виводять поза штат. І за законодавством пораненим військовим, які перебувають у розпорядженні, теж передбачена виплата 100 тисяч гривень.

Як працюють юристи в чат-боті

Військовослужбовець Андрій після поранення пройшов лікування на стаціонарі. Він мав потрібну довідку про обставини травми і висновок ВЛК, тож отримав додаткову грошову винагороду за період, що лікувався в закладі. Після того, як Андрій повернувся на службу, було заплановане ще одне лікування на стаціонарі. Але командування в усному форматі сказало, що виплати не буде, бо була пауза між лікуваннями.

Юристка із чат-боту пояснила, що пауза між лікуваннями не впливає, і що потрібно зафіксувати цю відмову письмово для можливого оскарження. Вона надала перелік потрібних документів та їхні зразки, а також надіслала контакти, куди і в якому порядку звернутися, якщо буде повторна відмова.

У вересні 2023 року чоловік Олени отримав тяжке поранення ноги. Він лікувався 4 місяці. У нього була і довідка, що поранення отримане під час захисту України, і на її основі висновок ВЛК. Але оформити 100 тис. грн родина вирішила лише через рік. У частині військовому сказали, що це вже нібито неможливо, бо поранення було рік тому. І саме на цьому моменті Олена звернулася в чат-бот.

Юристка пояснила жінці, що довідка про обставини травми не має строку давності. Якщо є висновок ВЛК, то вони мають право на нарахування. Також вона пояснила процедуру, як і куди звертатися, щоб отримати виплату. Зрештою, до скарг справа не дійшла. Військовий прийшов у військову частину і послався на консультацію юриста про те, що має право на виплату. Зрештою, йому підписали потрібні документи.

В Україні працює безкоштовний правозахисний чат-бот для військових
Скріншоти переписки юристів з правозахисної організації "Принцип". Надані Суспільному правозахисною огранізацією "Принцип"

Отримати безоплатну юридичну консультацію можна у чат-боті в Telegram (або введіть @pryncyp_bot у самому пошуку в Telegram). Натисніть “Поранення” та опишіть свою проблему. І якщо бот не надасть вам відповіді, оберіть опцію чату з юристом.

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