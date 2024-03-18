У Сумах в ході перевірки виявили зачинені під час тривоги укриття

Сумська МВА провела позапланову перевірку укриттів міста. Під час перевірки виявили ряд порушень.

Про це написав начальник МВА Олексій Дрозденко.

Основним порушенням є те, що багато укриттів були зачинені під час повітряної тривоги в нічний час, зазначив посадовець.

Нагадую, що укриття мають бути доступними для всіх категорій населення та готовими прийняти людей у будь-який момент, особливо в умовах військового стану. Такі порушення ставлять під загрозу безпеку мешканців нашого міста.

Суспільне звернулося за коментарем до Олексія Дрозденка стосовно того, які міри прийняті щодо порушників. Посадовець розповів, що найбільше порушень виявили в укриттях, за які відповідають ОСББ та ЖЕКи. Наразі вони отримали попередження та нагадування. Якщо порушення будуть виявлені повторно, цим питанням займатимуться правоохоронці.

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