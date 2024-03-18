З окупованої Донеччини повернули 9-річного хлопчика разом з матір'ю — Лубінець

З окупованої Донеччини повернули 9-річного хлопчика разом з матір'ю. Тривалий час окупанти намагались відправити дитину "на відпочинок" у Татарстан.

Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець.

"9-річний хлопчик із Донеччини змушений був вивчатися російською. Однак за власним бажанням онлайн навчався в українській школі. Мамі школяра примусово пропонували відправити дитини "на відпочинок" у Татарстан", — повідомив Лубінець.

За словами омбудсмена, жінка писала постійно писала відмови, через те що знала про випадки, коли діти відправлені "на оздоровлення" не поверталися додому.

"На щастя, ця сім’я нині також на підконтрольній Україні території", — додав Лубінець.

Що відомо про викрадення Росією українських дітей

Уповноважена президента з прав дитини Дар'я Герасимчук раніше інформувала, що станом на кінець березня 2023 року українській владі точно відомо про понад 19,5 тисяч дітей вивезених з ТОТ до Росії, але їх складно точно підрахувати через окупацію частини території України.

5 квітня 2023 року 49 країн світу у спільній заяві засудили РФ за організацію засідання Радбезу стосовно нібито правових підстав викрадення українських дітей з тимчасово окупованих територій. Велика Британія заблокувала трансляцію виступу російської уповноваженої з прав дітей Львової-Бєлової на ресурсах ООН, закликавши її відповідати за свої дії в Гаазі.

В Офісі генпрокурора вказали, що єдиного прозорого алгоритму чи механізму, який дає можливість повертати депортованих до Росії українських дітей, на сьогодні немає.

17 березня 2023 року МКС видав ордер на арешт Путіна та Львової-Бєлової. Їх підозрюють у незаконній депортації та переміщенні українських дітей.