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Укрзалізниця призначила додаткові рейси через Хмельниччину на період весняних канікул. Розклад поїздів
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Укрзалізниця призначила додаткові рейси через Хмельниччину на період весняних канікул. Розклад поїздів

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Укрзалізниця призначила додаткові рейси через Хмельниччину на період весняних канікул. Розклад поїздів
Додаткові потяги, що курсуватимуть і через Хмельниччину, відправлятимуться з Києва та Дніпра. Фото ілюстративне. Суспільне Полтава

На період шкільних весняних канікул Укрзалізниця призначила додаткові рейси у найбільш затребуваних напрямках. Частина з них проляже і через Хмельниччину.

Про це повідомили у Telegram-каналі Укрзалізниці.

На 24 березня призначено додатковий рейс з Києва до Львова (№191). З Києва він відправиться вранці о 07:37, зупинятиметься для посадки/висадки пасажирів у Деражні о 12:37 та у Хмельницькому о 13:13. До Львова потяг прибуде о 17:21. Потяг Львів-Київ (№192) того ж дня відправлятиметься зі Львова об 11:55, до Хмельницького прибуде о 16:05, а в Деражні зробить зупинку о 16:56. До Києва цим потягом можна буде приїхати о 22:09.

Поїзд Київ-Рахів (№255) додатково курсуватиме через день по парних числах (22, 24, 26, 28 та 30 березня). З Києва він відправлятиметься о 14:59, робитиме зупинку в Хмельницькому о 21:06. У Львові поїзд буде проти ночі наступного дня о 01:15, в Івано-Франківську о 03:42, а у Рахові вранці о 07:50. З Рахова поїзд до Києва відправлятиметься по непарних числах (23, 25, 27, 29 та 31 березня) о 19:37. У Хмельницькому він зупинятиметься вранці наступного дня о 06:41, а в Деражні о 07:32. До Києва потяг прибуватиме о 13:01.

Поїзд Дніпро-Ворохта (№203) відправлятиметься з Дніпра по непарних числах о 14:35. До Хмельницького він прибуватиме проти ночі наступного дня о 04:05. Ним можна буде дістатися з Хмельницького до Львова (зупинятиметься там о 08:27), Івано-Франківська (зупинка об 11:28), Татарова-Буковеля (зупинка там передбачена о 13:50) та, власне, до Ворохти, куди поїзд прибуває о 14:09.

Крім того, зазначають в Укрзалізниці, прогнозуючи майбутній попит, у березні виділили близько 30 додаткових вагонів під групові дитячі перевезення.

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