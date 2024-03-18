У Запоріжжі сталася ДТП: в автівці затисло чоловіка — ДСНС

Сьогодні, 18 березня, в одному з районів Запоріжжя сталася ДТП, внаслідок якої водія затисло в автівці. Рятувальники його деблокували та передали лікарям.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України в Запорізькій області.

За даними служби, сталося зіткнення двох легкових автомобілів "Toyota" та "Daewoo Sens". В результаті події водія "Daewoo Sens" затисло елементами понівеченої машини:

ДТП, що трапилася 18 березня в Запоріжжі. Фото: ГУ ДСНС України в Запорізькій області

"Надзвичайники за допомогою електроінструменту деблокували 56-річного чоловіка та передали його лікарям. Постраждалого госпіталізували каретою швидкої допомоги до медичного закладу. Водій "Toyota" вийшов з автівки самостійно, йому надали медичну допомогу на місці".

ДТП, що трапилася 18 березня в Запоріжжі. Фото: ГУ ДСНС України в Запорізькій області

Також рятувальники змили паливно-мастильні матеріали з проїжджої частини.

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