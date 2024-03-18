Отримав важке поранення: на Черкащині поховали загиблого військового

У Маньківській громаді попрощались із загиблим військовим Анатолієм Шевченком. Життя військового обірвалося через важке поранення, яке він отримав у Донецькій області.
Анатолій Шевченко був розвідником розвідувального відділення окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського, розповіла в коментарі Суспільному речниця Черкаського обласного територіального центру комплектації та соціальної підтримки Аліна Кривошея.
Прощання з військовим. Маньківська громада
Життя військового обірвалось 14 березня 2024 року.
Прощання з військовим у Маньківській громаді. Маньківська громада
Військовий народився на Маньківщині. Після закінчення школи проходив військову службу на Чернігівщині. Працював вчителем в Уманській школі, розповіли в пресслужбі Маньківської тергромади.
Прощання з військовим у Маньківській громаді. Маньківська громада
Захиснику було 52 роки.
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