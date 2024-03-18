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Мешканка Львівщини пропонувала військовозобов'язаним укласти фіктивний шлюб за 10 тисяч доларів США
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Мешканка Львівщини пропонувала військовозобов'язаним укласти фіктивний шлюб за 10 тисяч доларів США

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Мешканка Львівщини пропонувала військовозобов'язаним укласти фіктивний шлюб за 10 тисяч доларів США
Гроші, вилучені при затриманні. Фото: пресслужба Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону

На Львівщині затримали місцеву мешканку, яка за 10 тисяч доларів пропонувала військовозобов'язаним укласти фіктивний шлюб. Жінку підозрюють в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон.

Про це повідомили у пресслужбі Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.

За даними слідства, 52-річна уродженка Самбора розмістила в одному із месенджерів оголошення про допомогу військовозобов’язаним у виїзді з України. Жінка обіцяла влаштувати "законний" трансфер за кордон за допомогою шлюбу.

"Встановлено, що вона підшукувала чоловіків призовного віку та за 10 тисяч доларів США пропонувала послуги із укладення фіктивного шлюбу, оскільки має інвалідність II групи. Таким чином, новий "родич" міг супроводжувати жінку під час прикордонного контролю та потрапити до іншої країни", — йдеться у повідомленні.

Жінку затримали під час отримання п'яти тисяч доларів США завдатку. Решту суми вона мала отримати після перетину кордону.

Наразі мешканці Самбора обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Санкція статті, яку інкримінують жінці — позбавлення волі на строк від семи до дев'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

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