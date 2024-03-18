Науковці Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника вирішили відновити болота, штучно висушені за радянських часів. Нині збирають інформацію про найбільш перспективні ділянки.

Про це інформує Чорнобильський заповідник на своїй сторінці у Facebook.

"Роль боліт у природі важко переоцінити. Вони є джерелом чистої води, очищуючи її своєрідними фільтрами; пом’якшують мікроклімат території, а в глобальному масштабі — ефективно протидіють негативним змінам клімату; є домівкою для тисяч видів представників рослинного і тваринного світу", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що довгий час люди вважали болота проблемним елементом ландшафту.

"Майже в усіх країнах було покладено немало зусиль і ресурсів, щоб осушити болота і використати ці землі для сільського й лісового господарства чи видобутку торфу. За останнє століття наша планета втратила 70% природних заболочених територій", — розповідають екологи.

На Поліссі у 60-70-ті роки минулого століття було осушено близько половини боліт і заболочених земель. Зокрема, на території сучасного Чорнобильського заповідника осушено 11% земель, збудовано меліоративних систем на площі 25 тис. га.

"Одним з напрямків діяльності заповідника є відновлення природного гідрологічного режиму території, зокрема відновлення водно-болотних угідь на місці колишніх меліоративних систем", — зазначили у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику.

Раніше повідомлялося, що держекоінспекція та держлісагентство зафіксували понад 500 зрізаних дерев та факти розорювання земель під час позапланової перевірки Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника.

Чорнобильську зону на Київщині хочуть перетворити на центр розвитку інновацій та науковий хаб.