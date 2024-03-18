НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Міжнародна організація з Нідерландів купила житло для 5 багатодітних родин Чернігівщини: як обживаються на новому місці
ПереселенціДОПОМОГАБлагодійністьНІДЕРЛАНДИЛЮДИРегіони

Міжнародна організація з Нідерландів купила житло для 5 багатодітних родин Чернігівщини: як обживаються на новому місці

Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

Будинок на 120 квадратних метрів, простора кухня та своя лазня: дитячий будинок сімейного типу із Семенівки, що на Чернігівщині, обживається на новому місці. З прикордоння до села Деснянське, що в Понорницькій громаді, родина з п’ятьма дітьми переїхала у травні 2023 року. Придбати житло їм за 5 000 євро допомогла міжнародна гуманітарна організація з Нідерландів ZOA, розповіла менеджерка Ольга Кунтиш.

Ольга та Дмитро – батьки-вихователі дитячого будинку сімейного типу. На новому місці кількість дітей у будинку сімейного типу збільшилась вдвічі.

"Ми з Семенівки, довелось хапати дітей, їхати, бо прильоти все частіше і ми тікали. Взяли Веронічку, а перед Новим Роком взяли ми ще: Толіка, Яріка, Максима і Ольгу. Загалом нас дев'ятеро. Також є у нас Катеринка, це наша найперша, з якої починалась наша прийомна родина", — каже Ольга Шостак.
Міжнародна організація з Нідерландів купила житло для 5 багатодітних родин Чернігівщини: як обживаються на новому місці
Ольга Шостак разом з дітьми. ФОТО: Суспільне Чернігів

У будинку є газ, вода, ванна кімната та вбиральня. Наявність у будинках зручностей відрізняє Деснянське від інших сіл півночі Чернігівщини, каже Ольга, тому й обрали це село для переселення.

Діти діляться враженнями від нового місця проживання.

"У Деснянському мені набагато краще. Тут не так сильно стріляють, взагалі тихо можна сказати", — розповідає Уляна.

Міжнародна організація з Нідерландів купила житло для 5 багатодітних родин Чернігівщини: як обживаються на новому місці
Вихованка дитячого будинку Уляна. ФОТО: Суспільне Чернігів

"Тут краще. Влітку теж гарно купатися. Гарні краєвиди. Є тут хлопці, з ними й на риболовлю їжджу, і гуляти ходимо", — каже Тарас.

Міжнародна організація з Нідерландів купила житло для 5 багатодітних родин Чернігівщини: як обживаються на новому місці
Вихованець дитячого будинку Тарас. ФОТО: Суспільне Чернігів

Чоловік Ольги Дмитро Лапицький один із сараїв переробив на лазню. Діти, каже, звикли до лазні, коли жили у Семенівці.

"У нас лазня – двічі на тиждень ходимо, зазвичай середа, п’ятниця або субота".

Міжнародна організація з Нідерландів купила житло для 5 багатодітних родин Чернігівщини: як обживаються на новому місці
Дмитро Лапицький. ФОТО: Суспільне Чернігів

Міжнародна організація з Нідерландів купила житло для 5 багатодітних родин Чернігівщини: як обживаються на новому місці
Лазня родини. ФОТО: Суспільне Чернігів

Ремонт у будинку і на подвір’ї триває весь час, як родина сюди переїхала. З останнього – у жовтні 2023-го замінили старі вікна на нові.

Організація ZOA допомогла придбати житло в Понорницькій громаді ще чотирьом багатодітним родинам, які стали вимушеними переселенцями. Загалом у них виховується 25 дітей.

"Окрім будинку, ці родини отримали допомогу на заміну вікон, була грошова допомога на дрова і багатоцільова грошова допомога", — каже Ольга Кунтиш.
Міжнародна організація з Нідерландів купила житло для 5 багатодітних родин Чернігівщини: як обживаються на новому місці
Ольга Кунтиш. ФОТО: Суспільне Чернігів

Щоб отримати гроші, родини мали виконати обов’язкову умову – набути право власності на будинок і на присадибну ділянку, каже Ольга Кунтиш. Населені пункти люди обирали самі.

В селі Деснянське придбали два будинки, в Крисках, Авдіївці та Понорниці — по одному. Всі родини переїхали з прикордонних громад Чернігівщини, одна — з Нікополя, розповіла Ольга Кунтиш.

Підписуйтесь на Суспільне Чернігів і на інших платформах: Telegram, Facebook, Viber, YouTube.

Топ дня
Дитину трьох років вдалося повернути з ТОТ на Запоріжжі
Родина з трирічною дитиною з ТОТ Запорізької області змогла виїхати з окупованих територій — омбудсман
Київський метрополітен укладав багатомільйонні контракти з фірмами з оточення Брагінського
"Київський метрополітен" укладав контракти на сотні мільйонів гривень з оточенням екскерівника Брагінського — ЗМІ
США
Сенатор Грем заявив, що звернеться до адміністрації Байдена з проханням про визнання РФ державою-спонсором тероризму
ОПУ
Міжнародна коаліція з повернення українських дітей вже складається з 33 країн — Єрмак
У мережі та ЗМІ поширили фейк про смерть короля Британії
У мережі та ЗМІ поширили фейк про смерть короля Британії

Вибір редакції
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Дональд Трамп цілує прапор США
"Якщо побачить в Україні історію успіху, він цим скористається". Чи повернеться Трамп у Білий дім і чого чекати Києву
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Заступник голови Верховного суду Олександр Мамалуй
"Жити захочеш — втягнешся швидко" — суддя Мамалуй про три мобілізації, Князєва та зарплати суддів
Дізнайтесь більше
На Київщині надають безплатне житло ВПО в обмін на згоду відпрацювати 10 років у громаді
На Київщині благодійники надають житло переселенцям, якщо вони погодяться працювати в громаді
Переселенці, вимушена евакуація, евакуаційний потяг, Донеччина, бойові дії
Курсував 11 місяців: Житомирщина більше не прийматиме евакуаційні потяги із Донеччини
власна справа, переселенці, Дніпропетровщини
"Я поважаю конкуренцію". Історія військового-переселенця, який розпочав власну справу на Дніпропетровщині
Гуманітарна допомога для переселенців
У Сумах збирають речі для переселенців
На початок