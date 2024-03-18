Будинок на 120 квадратних метрів, простора кухня та своя лазня: дитячий будинок сімейного типу із Семенівки, що на Чернігівщині, обживається на новому місці. З прикордоння до села Деснянське, що в Понорницькій громаді, родина з п’ятьма дітьми переїхала у травні 2023 року. Придбати житло їм за 5 000 євро допомогла міжнародна гуманітарна організація з Нідерландів ZOA, розповіла менеджерка Ольга Кунтиш.

Ольга та Дмитро – батьки-вихователі дитячого будинку сімейного типу. На новому місці кількість дітей у будинку сімейного типу збільшилась вдвічі.

"Ми з Семенівки, довелось хапати дітей, їхати, бо прильоти все частіше і ми тікали. Взяли Веронічку, а перед Новим Роком взяли ми ще: Толіка, Яріка, Максима і Ольгу. Загалом нас дев'ятеро. Також є у нас Катеринка, це наша найперша, з якої починалась наша прийомна родина", — каже Ольга Шостак.

Ольга Шостак разом з дітьми. ФОТО: Суспільне Чернігів

У будинку є газ, вода, ванна кімната та вбиральня. Наявність у будинках зручностей відрізняє Деснянське від інших сіл півночі Чернігівщини, каже Ольга, тому й обрали це село для переселення.

Діти діляться враженнями від нового місця проживання.

"У Деснянському мені набагато краще. Тут не так сильно стріляють, взагалі тихо можна сказати", — розповідає Уляна.

Вихованка дитячого будинку Уляна. ФОТО: Суспільне Чернігів

"Тут краще. Влітку теж гарно купатися. Гарні краєвиди. Є тут хлопці, з ними й на риболовлю їжджу, і гуляти ходимо", — каже Тарас.

Вихованець дитячого будинку Тарас. ФОТО: Суспільне Чернігів

Чоловік Ольги Дмитро Лапицький один із сараїв переробив на лазню. Діти, каже, звикли до лазні, коли жили у Семенівці.

"У нас лазня – двічі на тиждень ходимо, зазвичай середа, п’ятниця або субота".

Дмитро Лапицький. ФОТО: Суспільне Чернігів

Лазня родини. ФОТО: Суспільне Чернігів

Ремонт у будинку і на подвір’ї триває весь час, як родина сюди переїхала. З останнього – у жовтні 2023-го замінили старі вікна на нові.

Організація ZOA допомогла придбати житло в Понорницькій громаді ще чотирьом багатодітним родинам, які стали вимушеними переселенцями. Загалом у них виховується 25 дітей.

"Окрім будинку, ці родини отримали допомогу на заміну вікон, була грошова допомога на дрова і багатоцільова грошова допомога", — каже Ольга Кунтиш.

Ольга Кунтиш. ФОТО: Суспільне Чернігів

Щоб отримати гроші, родини мали виконати обов’язкову умову – набути право власності на будинок і на присадибну ділянку, каже Ольга Кунтиш. Населені пункти люди обирали самі.

В селі Деснянське придбали два будинки, в Крисках, Авдіївці та Понорниці — по одному. Всі родини переїхали з прикордонних громад Чернігівщини, одна — з Нікополя, розповіла Ольга Кунтиш.

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