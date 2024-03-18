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Шмигаль назвав ключові сектори, в яких Україна готова заявити про себе як майбутній член ЄС
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Шмигаль назвав ключові сектори, в яких Україна готова заявити про себе як майбутній член ЄС

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Денис Шмигаль
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: УНІАН

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль оголосив, що є низка ключових секторів, у яких Україна сподівається заявити про себе як майбутній член Європейського союзу.

Про це глава уряду повідомив у інтерв'ю Euractiv.

"Погляньте на наш оборонний та військовий сектор — Україна є центром військових та оборонних технологій та виробляє нове високотехнологічне обладнання, і у нас є потенціал стати європейським щитом, європейським арсеналом та зміцнити оборонний потенціал ЄС", — зазначив Шмигаль.

Прем'єр-міністр наголосив, що України зараз має одні з найсильніших Збройних сил у світі, з багаторічним реальним досвідом на полі бою, що "може зміцнити європейську оборонну систему".

Водночас глава уряду розповів, що, попри дві важкі зими, Україна все ще має надлишок в енергосистемі та може постачати чисту зелену енергію на європейський ринок.

Шмигаль підкреслив, що Україна має одне з найбільших на континенті підземних сховищ газу на території України — 33 мільярди кубометрів у дуже безпечних умовах, яким вже користуються багато європейських компаній та може "легко збільшити цю потужність на 10-15 мільярдів кубометрів".

За словами прем'єр-міністра, Україна може "принести більше стабільності на світовий ринок продовольства, і Євросоюз може бути сильним геополітичним гравцем, коли мовиться про продовольчу стабільність і безпеку в світі".

"У нас також є дуже хороші технології для кіберзахисту через гібридну війну з РФ, які можуть бути корисними ЄС для підвищення безпеки та стабільності в захисті у цифровій сфері", — додав глава уряду.

Що відомо про вступ України в ЄС

Європейська рада на саміті у Брюсселі 23 червня надала Україні статус кандидата в ЄС. Київ має провести декілька важливих реформ, пов’язаних, зокрема, з верховенством права, олігархами та корупцією.

"Комісія рекомендує надати Україні європейську перспективу. Це, звісно, за умови, що в державі проведуть низку важливих реформ. На думку ЄК, Київ чітко продемонстрував прагнення та рішучість жити за європейськими цінностями та стандартами", — сказала Урсула фон дер Ляєн.

"Низка важливих реформ" — це сім наступних умов:

  • реформа Конституційного суду;
  • продовження судової реформи;
  • антикорупція, включно з призначенням керівника САП;
  • боротьба з відмиванням коштів;
  • втілення антиолігархічного закону;
  • узгодження аудіовізуального законодавства з європейським;
  • зміна законодавства про нацменшини.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 26 вересня повідомив, що на урядовому рівні 7 рекомендацій Єврокомісії щодо реформ, які треба провести для наступного кроку на шляху вступу до ЄС, повністю виконані.

7 листопада "Радіо Свобода", посилаючись на звіт ЄК щодо України, поінформувала, що Європейська комісія вважає повністю завершеними чотири з семи рекомендацій.

8 листопада Європейська комісія рекомендувала Раді Європейського союзу розпочати процес перемовин про вступ України та Молдови до Євросоюзу. Рамки переговорів ухвалять у березні 2024 року.

Згодом Єврокомісія оприлюднила повний розгляд висновків, які були внесені в щорічну доповідь 2023 року щодо розширення в контексті ЄС подання української заявки на членство в Європейському союзі.

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