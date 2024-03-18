Жителька села на Донеччині Катерина Золотарьова п'ять місяців ховалась від російських обстрілів із котами та собаками у підвалі. Жінка прихистила 19 котів та 11 собак. Катерина рятувала поранених тварин, а одного разу сама дістала поранення — їй допоміг військовий медик.

Історія жінки, яка не захотіла виїжджати з села, яке було в епіцентрі російських обстрілів під час боїв за Святогірськ, і рятувала покинутих тварин.

"Зараз у мене живуть 11 песиків, з них двоє моїх, і 19 котиків, з них троє моїх. Останніх всіх позбирала".

Собаки яких прихистила Катерина, Тетянівка, Донецька область. Суспільне Донбас/Кадр з відео

Під час окупації росіянами Святогірської громади та боїв за місто, жителі Тетянівки виїжджали із села, багато тварин залишились бездоглядними, розповідає місцева жителька Катерина Золотарьова. Жінка надавала їм прихисток.

"Баранчика я підібрала, коли військові виїжджали. Сказали, що там хтось є, якась собачка, верещить, але вони не могли її знайти. Я пішла — звала, виповзає оце чудо. Баранчиком я його назвала. Баранчик мій, було худесеньке, страшне, контужене видно було", — показує пса Катерина.

Пес Баранчик, Тетянівка, Донецька область. Суспільне Донбас/Кадр з відео

Жінка розповідає, годує тварин за свої гроші, допомагають із кормами й волонтери.

Прибудова від дощу для годування котів, Тетянівка, Донецька область. Кадр з відео Суспільне Донбас

"Котодім" називається — це я від дощу зробила. Їм їсти насипаю. А так котики на горищі в мене живуть", — ділиться жінка.

Попри російські обстріли, евакуюватись зі свого дому Катерина не захотіла.

"У мене в підвалі було 13 градусів, дика вогкість. За ці п'ять місяців, що я пробула в підвалі, якби не тварини, якими обкладалася в самому повному сенсі, — собачки зі мною були, і котики, ми гріли друг друга".

Жителька Тетянівки Катерина Золотарьова, Донецька область. Кадр з відео Суспільне Донбас

Катерина розповідає, від касетного снаряда поранення отримав 14-річний пес: "Вушко — наскрізне. Ще шрамики лишилися, мізинець проходив. Воно довго гноїлось".

Пес, який отримав поранення від касетного снаряда, Тетянівка, Донецька область. Кадр з відео Суспільне Донбас

Обстрілами був пошкоджений і будинок Катерини. Одного разу жінка й сама дістала поранення: "Почався обстріл, не встигла додому добігти, ногу посікло, праву ногу до коліна. Я сама була поранена, лежала під забором у сусідів".

Пошкоджений російськими обстрілами будинок Катерини, Тетянівка, Донецька область. Кадр з відео Суспільне Донбас

Рятував жінку військовий лікар Олександр.

"На жаль, Сашеньки немає в живих. Хлопчику було 26 років — військовий лікар. Він загинув. Від нас їх кинули під Запоріжжя, там він загинув", — каже жінка.

Катерина підтримує зв'язок із військовими, які обороняли її село. Та вишиває їм обереги: ікони із бісеру та рушники.

Ікона із бісеру, яку зробила Катерина, Тетятнівка, Донецька область. Кадр з відео Суспільне Донбас

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