Жителька села на Донеччині Катерина Золотарьова п'ять місяців ховалась від російських обстрілів із котами та собаками у підвалі. Жінка прихистила 19 котів та 11 собак. Катерина рятувала поранених тварин, а одного разу сама дістала поранення — їй допоміг військовий медик.
Історія жінки, яка не захотіла виїжджати з села, яке було в епіцентрі російських обстрілів під час боїв за Святогірськ, і рятувала покинутих тварин.
"Зараз у мене живуть 11 песиків, з них двоє моїх, і 19 котиків, з них троє моїх. Останніх всіх позбирала".
Під час окупації росіянами Святогірської громади та боїв за місто, жителі Тетянівки виїжджали із села, багато тварин залишились бездоглядними, розповідає місцева жителька Катерина Золотарьова. Жінка надавала їм прихисток.
"Баранчика я підібрала, коли військові виїжджали. Сказали, що там хтось є, якась собачка, верещить, але вони не могли її знайти. Я пішла — звала, виповзає оце чудо. Баранчиком я його назвала. Баранчик мій, було худесеньке, страшне, контужене видно було", — показує пса Катерина.
Жінка розповідає, годує тварин за свої гроші, допомагають із кормами й волонтери.
"Котодім" називається — це я від дощу зробила. Їм їсти насипаю. А так котики на горищі в мене живуть", — ділиться жінка.
Попри російські обстріли, евакуюватись зі свого дому Катерина не захотіла.
"У мене в підвалі було 13 градусів, дика вогкість. За ці п'ять місяців, що я пробула в підвалі, якби не тварини, якими обкладалася в самому повному сенсі, — собачки зі мною були, і котики, ми гріли друг друга".
Катерина розповідає, від касетного снаряда поранення отримав 14-річний пес: "Вушко — наскрізне. Ще шрамики лишилися, мізинець проходив. Воно довго гноїлось".
Обстрілами був пошкоджений і будинок Катерини. Одного разу жінка й сама дістала поранення: "Почався обстріл, не встигла додому добігти, ногу посікло, праву ногу до коліна. Я сама була поранена, лежала під забором у сусідів".
Рятував жінку військовий лікар Олександр.
"На жаль, Сашеньки немає в живих. Хлопчику було 26 років — військовий лікар. Він загинув. Від нас їх кинули під Запоріжжя, там він загинув", — каже жінка.
Катерина підтримує зв'язок із військовими, які обороняли її село. Та вишиває їм обереги: ікони із бісеру та рушники.
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