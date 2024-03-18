Починаючи із 18 березня 2024 року, на Житомирщині більше не розселятимуть вимушених переселенців, які, рятуючись від війни, виїжджатимуть евакуаційним потягом із Донеччини. Відтепер цих людей зустрічатимуть в інших регіонах України.

Про це інформує сайт Міністерства із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

В інформації, зокрема, сказано, що Житомирщина приймала евакуйованих жителів Донецької області, починаючи із 18 квітня 2023 року, відповідно до рішення урядового Координаційного штабу.

"Відтоді область прийняла понад тисячу сто людей, із яких 149 — маломобільні та люди із інвалідністю, а також 279 дітей. Евакуйованих людей розмістили у територіальних громадах Бердичівського, Житомирського, Звягельського та Коростенського районів. Їм виплатили одноразову грошову допомогу на загальну суму понад 2,5 мільйони гривень", — йдеться у повідомленні.

Із посиланням на віцепрем'єрку Ірину Верещук в інформації висловлюється подяка представникам громад, які приймали вимушених переселенців упродовж всього часу, надавали їм гуманітарну, медичну, соціальну та інші види допомоги, сприяли тому, щоб їхні діти були долучені до освітнього процесу.

"Я щиро вдячна Житомирській ОВА, і, зокрема, Олені Грищук, громадам, "Укрзалізниці", "Укрпошті", ДСНС та Міжнародній організації з міграції за те, що наші донеччани отримали не лише допомогу, але й відчули тепло та підтримку", — процитували у повідомленні Ірину Верещук.

Всі евакуаційні потяги із переселенцями з Донбасу протягом цього часу прибували на Бердичівський залізничний вокзал. Загалом за 11 місяців із зони активних бойових дій евакуаційний потяг приїжджав майже щотижня — загалом 51 раз. Людей зустрічали рятувальники, поліцейські, психологи, волонтери благодійних організацій, представники місцевих органів влади, працівники "Укрпошти", — розповіла у коментарі Суспільному заступниця голови Бердичівської РВА Катерина Вислоцька, у чиї повноваження входило координувати цей процес.

"За цей час у нас у сформувалася дуже небайдужа команда добровольців та волонтерів, яка за першим покликом і вдень, і вночі була напоготові вирушати на залізничний вокзал, щоб зустріти людей, які тікають від війни у пошуках мирних домівок. Ніхто жодного разу не відмовився, не сказав, що не прийде. Навпаки, попри сніг, дощ, негоду ми завжди задовго до прибуття потяга чекали на цих людей на пероні", — сказала представниця влади.

З її слів, щоразу під час таких зустрічей вимушених переселенців із Донеччини проводили до зали очікування, годували, передавали їм гроші, гуманітарну допомогу, підтримували їх як могли та проводили до автобусів, якими вони вирушали далі для розселення.

"Найбільш чутливими під час таких зустрічей потягів були розмови із цими людьми. Вони розповідали про те, що довелося їм пережити, як вижили внаслідок обстрілів російських військ, про те, як боляче було залишати домівки, кидати домашні речі, до яких звикли. Особливо, вражали розповіді дітей. Один раз дитина розповіла, як ракета впала прямо у її кімнату, а один раз щиро розплакалася, бо побачила котика — такого самого, якого вона залишила вдома, майже під обстрілами, бо мама сказала, що з домашніми тваринами не можна у дорогу. І таких історій за цей час ми наслухалися чимало. Та попри це, нам не вистачатиме цих людей", — сказала Катерина Вислоцька.

Посадовиця розповіла, що у подальшому естафету у розселенні вимушених переселенців із Донбасу, які виїжджатимуть із зони бойових дій евакуаційними потягами, згідно із рішенням урядового Координаційного штабу прийматиме сусідня Рівненщина.

Раніше Суспільне писало, що 16 березня до Бердичева прибув 51-ий за рахунком евакуаційний потяг із Донеччини: на Житомирщину приїхали 58 вимушених переселенців із територій, де ведуться активні бойові дії.

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