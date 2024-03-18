"Не терпить полонених". Життя пса Масада у складі миколаївської бригади

Пса породи кавказька вівчарка завела собі подружня пара з Таврійської бригади, що дислокується у Миколаєві. Чотирилапий служить разом з господарями, полюбляє сардельки і нетерпимий до російських полонених.

Історію Масада розповіли у пресслужбі 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади Збройних сил України.

Зі слів власниці собаки, спочатку родина хотіла придбати шпіца, але чоловік вирішив купити кавказця.

"Взяли його маленьким, напевно ще менше, ніж його голова зараз, тоді йому було 40 днів, лякався всього, а потім почав рости", — каже власниця.

Пес Масад з власницею. Фото: 79 окрема десантно-штурмова Таврійська бригада

Військовослужбовиця розповідає, Масад любить поїсти та поспати. Зокрема любить командира бригади, додає вона.

"Командир був у відпустці, Масад дуже переймався, ходив до його кімнати та заглядав, "куди ж він зник", — розповідає жінка.

"За сардельки продасть всіх".

За словами власниці, Масад з характером, полонених взагалі не любить, реагує миттєво і починає одразу "кидатись".

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