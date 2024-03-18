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На Житомирщині проводжали зиму — спалили "опудало зла" у формі російського військового
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На Житомирщині проводжали зиму — спалили "опудало зла" у формі російського військового

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українські традиції, масниця, фольклор, проводи зими, ЗСУ, Житомирщина
Спалення "опудала зла", одягненого у форму солдата армії РФ. Фото надала Інна Величко

В культурно-мистецькому центрі "Поліська хата" в селі Городське на Житомирщині 16 березня провели благодійний захід "Млинці для ЗСУ". Учасники відтворювали українські традиції та обряди і збирали гроші для військових. Під час заходу спалили "опудало зла", одягнене у форму російського військового, та зібрали понад 10 тисяч гривень.

Про це Суспільному розповіла керівниця культурно-мистецького центру "Поліська хата" Інна Величко.

Традиційно на українські свята в "Поліській хаті" проводяться відповідні обрядові дійства, розповіла Інна Величко. Цього разу воно було присвячене весняному циклу.

"І це не свято, бо зараз не до свят. Це шана нашим українським традиціям і водночас благодійний збір грошей для військових. За день нам вдалося зібрати більше 10 000 гривень. Частину цих коштів ми передали на придбання основ для маскувальних сіток, а частина піде на придбання снайперської гвинтівки для одного з підрозділів ЗСУ", — сказала Інна Величко.

українські традиції, масниця, фольклор, проводи зими, ЗСУ, Житомирщина
Керівниця культурно-мистецького центру "Поліська хата" Інна Величко. 25 вересня 2023 року. Фото зі сторінки Facebook Інни Величко

За словами Інни Величко, на захід запросили військових з добровольчого підрозділу "Тактична медицина Північ" і військових медиків, які якраз проходять навчання на Житомирщині. Саме військові виконали обряд спалення "опудала зла", одягненого у форму військових армії РФ. Інна Величко розповіла, що це форма полоненого російського військового, яку передали зі сходу для музею "Поліської хати".

"Форма була в коробці з гільзами від патронів та снарядів. Нам часто передають різні гільзи, ми їх розмальовуємо і продаємо на різних аукціонах та заробляємо гроші для воїнів. І в тій коробці була ця форма. Звісно, я би не хотіла, щоб в нашому центрі був такий експонат, тому вирішили від нього позбутися — його зробили опудалом. І саме військові на вилах перенесли це "опудало зла" до вогнища та спалили разом з тим злом, яке прийшло до нас в Україну. І думки всіх присутніх були тільки про те, щоб позбутися цього зла, яке вже десять років тероризує нашу землю. Тому для нас це було символічно", — розповіла Інна Величко.

українські традиції, масниця, фольклор, проводи зими, ЗСУ, Житомирщина
"Опудало зла" в формі військового російської армії. Городське, Житомирщина, 16 березня 2024 року. Фото надала Інна Величко

Крім того, учасники заходу спалили традиційне опудало зими. В програмі також було відтворення обряду закликання весни, різні конкурси, частування млинцями, кулішем та "Поліським чаєм". Участь у програмі фольклорний колектив "Джерельце" з Житомира.

українські традиції, масниця, фольклор, проводи зими, ЗСУ, Житомирщина
Опудало зими. Село Городське, Житомирщина, 16 березня 2024 року. Фото надала Інна Величко

українські традиції, масниця, фольклор, проводи зими, ЗСУ, Житомирщина
Спалення опудала зими. Село Городське, Житомирщина, 16 березня 2024 року. Фото надала Інна Величко

українські традиції, масниця, фольклор, проводи зими, ЗСУ, Житомирщина
Фольклорний колектив "Джерельце" Городське, Житомирщина, 16 березня 2024 року. Фото надала Інна Величко

українські традиції, масниця, фольклор, проводи зими, ЗСУ, Житомирщина
Військові в культурно-мистецькому центрі "Поліська хата". Городське, Житомирщина, 16 березня 2024 року. Фото надала Інна Величко

українські традиції, масниця, фольклор, проводи зими, ЗСУ, Житомирщина
Учасники обрядового дійства. Городське, Житомирщина, 16 березня 2024 року. Фото надала Інна Величко

українські традиції, масниця, фольклор, проводи зими, ЗСУ, Житомирщина
Млинці, якими пригощали гостей в культурно-мистецькому центрі "Поліська хата". Городське, Житомирщина, 16 березня 2024 року. Фото надала Інна Величко

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