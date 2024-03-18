В культурно-мистецькому центрі "Поліська хата" в селі Городське на Житомирщині 16 березня провели благодійний захід "Млинці для ЗСУ". Учасники відтворювали українські традиції та обряди і збирали гроші для військових. Під час заходу спалили "опудало зла", одягнене у форму російського військового, та зібрали понад 10 тисяч гривень.
Про це Суспільному розповіла керівниця культурно-мистецького центру "Поліська хата" Інна Величко.
Традиційно на українські свята в "Поліській хаті" проводяться відповідні обрядові дійства, розповіла Інна Величко. Цього разу воно було присвячене весняному циклу.
"І це не свято, бо зараз не до свят. Це шана нашим українським традиціям і водночас благодійний збір грошей для військових. За день нам вдалося зібрати більше 10 000 гривень. Частину цих коштів ми передали на придбання основ для маскувальних сіток, а частина піде на придбання снайперської гвинтівки для одного з підрозділів ЗСУ", — сказала Інна Величко.
За словами Інни Величко, на захід запросили військових з добровольчого підрозділу "Тактична медицина Північ" і військових медиків, які якраз проходять навчання на Житомирщині. Саме військові виконали обряд спалення "опудала зла", одягненого у форму військових армії РФ. Інна Величко розповіла, що це форма полоненого російського військового, яку передали зі сходу для музею "Поліської хати".
"Форма була в коробці з гільзами від патронів та снарядів. Нам часто передають різні гільзи, ми їх розмальовуємо і продаємо на різних аукціонах та заробляємо гроші для воїнів. І в тій коробці була ця форма. Звісно, я би не хотіла, щоб в нашому центрі був такий експонат, тому вирішили від нього позбутися — його зробили опудалом. І саме військові на вилах перенесли це "опудало зла" до вогнища та спалили разом з тим злом, яке прийшло до нас в Україну. І думки всіх присутніх були тільки про те, щоб позбутися цього зла, яке вже десять років тероризує нашу землю. Тому для нас це було символічно", — розповіла Інна Величко.
Крім того, учасники заходу спалили традиційне опудало зими. В програмі також було відтворення обряду закликання весни, різні конкурси, частування млинцями, кулішем та "Поліським чаєм". Участь у програмі фольклорний колектив "Джерельце" з Житомира.
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