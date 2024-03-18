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На станції метро "Шулявська" починають ремонт ескалатора
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На станції метро "Шулявська" починають ремонт ескалатора

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На станції метро "Шулявська" 19 березня почнуть ремонт одного з ескалаторів
Ремонт ескалатора (ілюстративне). Фото: КМДА/Telegram

У Києві з вівторка, 19 березня, на станції метро "Шулявська" стартує капітальний ремонт ескалатора № 1. Роботи триватимуть орієнтовно до 14 травня.

Про це інформує пресслужба КМДА з посиланням на "Київський метрополітен".

Останній капремонт ескалатор на "Шулявській" проходив у 2010 році.

Також тривають ремонтні роботи на всіх ескалаторах станції "Палац спорту". Оновлення підйомників теж планують завершити у травні.

Як зазначають у КМДА, ескалатори метрополітену — це дороговартісні механізми, які для справної роботи потребують періодичних капремонтів приблизно раз на 10-12 років. Під час модернізації рухомі сходи повністю розбирають, проводиться заміна зношених запчастин та інші профілактичні роботи.

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