Влітку 2024-го року на території Більського городища планують провести магнітометричні дослідження на території фортечних укріплень. До них долучаться німецькі дослідники.
Про це Суспільному розповів директор історико-культурного заповідника "Більськ" Ігор Корост.
За його словами, за допомогою магнітометріїгрупа геофізичних методів дослідження геологічної будови земної кори й розвідки планують встановити точні координати західного і східного укріплень.
"У поєднання з LidarЗа допомогою LiDAR-сканування, дослідники можуть отримати детальні картографічні дані про територію, що досліджується, зокрема контури стародавніх міст, доріг, мостів, фортець та інших будівельних споруд дослідженням ми зможемо отримати нову інформацію про ці укріплення. Попередні ґрунтовні дослідження цих укріплень проводились минулого століття".
Це дослідження фінансуватимуть меценати. Воно охоплюватиме понад 120 гектарів городища.
Загалом магнітометричні вивчення проводились на території Більського городища двічі – 2006-го та 2018-го роках, додав Ігор Корост.
Що таке Більське городище
Більське городище – історична пам’ятка доби скіфського часу, що являла собою типове укріплене поселення. Городище є найбільшим укріпленням скіфського часу у Східній Європі. Перші археологічні розкопки тут влаштували 1906-го року, повідомив директор історико-культурного заповідника "Більськ" Ігор Корост.
Загальна площа городища – майже 4,5 тисячі гектарів.
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