Влітку 2024-го року на території Більського городища планують провести магнітометричні дослідження на території фортечних укріплень. До них долучаться німецькі дослідники.

Про це Суспільному розповів директор історико-культурного заповідника "Більськ" Ігор Корост.

За його словами, за допомогою магнітометрії планують встановити точні координати західного і східного укріплень.

"У поєднання з Lidar дослідженням ми зможемо отримати нову інформацію про ці укріплення. Попередні ґрунтовні дослідження цих укріплень проводились минулого століття".

Це дослідження фінансуватимуть меценати. Воно охоплюватиме понад 120 гектарів городища.

Загалом магнітометричні вивчення проводились на території Більського городища двічі – 2006-го та 2018-го роках, додав Ігор Корост.

Що таке Більське городище

Більське городище – історична пам’ятка доби скіфського часу, що являла собою типове укріплене поселення. Городище є найбільшим укріпленням скіфського часу у Східній Європі. Перші археологічні розкопки тут влаштували 1906-го року, повідомив директор історико-культурного заповідника "Більськ" Ігор Корост.

Загальна площа городища – майже 4,5 тисячі гектарів.

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