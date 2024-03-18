На Тернопільщині в останню дорогу провели бійця Назарія Березія

На Тернопільщині у Великобірківській громаді попрощалися із загиблим військовослужбовцем Назарієм Березієм. Чоловікові було 19 років.

Про це повідомили на сторінці Великобірківської селищної ради.

Чоловік народився 25 квітня 2004 року в селищі міського типу Великі Бірки.

Прощання із бійцем. Фото: Великобірківська селищна рада

"В дитинстві від важкої недуги померла мама, згодом батько. Виховувася в сім'ї тітки Оксани та її чоловіка Петра, які з дитинства піклувалися про нього, ріс поряд з бабусею Галею, а також зі своїми двоюрідними сестрами Аліною, Анастасією та братом Андрійком. Багатьом Назарій запам'ятається як привітний, щирий, працьовитий, непосидючий юнак", — йдеться у повідомленні.

Похоронна процесія. Фото: Великобірківська селищна рада

У листопаді 2023 року чоловік підписав контракт із ЗСУ. 12 березня 2024 року загинув під час виконання бойового завдання на Херсонщині.