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Виготовляють електрообладнання для салонів краси: поблизу Ужгорода працює релоковане підприємство з Дніпра
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Виготовляють електрообладнання для салонів краси: поблизу Ужгорода працює релоковане підприємство з Дніпра

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Вже другий рік поблизу Ужгорода працює релоковане з Дніпра підприємство, яке заснувало подружжя Тетяни та Сергія Шелестів. Бізнес з виробництва електрообладнання для салонів краси пара зареєструвала у 2018 році. З початку повномасштабного вторгнення Росії і бізнес, і частину колективу довелося вивозити у безпечніше місце.

Завод із виробництва витяжок для майстрів манікюру та обладнання преміумкласу для салонів краси подружжя Тетяни та Сергія Шелестів відкрили у 2018 році у Дніпрі. Після повномасштабного вторгнення Росії довелося шукати нове місце для роботи.

"Це не релокація, це якась евакуація була. Все насипом кидали в ті машини. Просто вивозили все звідти обладнання, весь склад. Багато обладнання пошкодили поки везли сюди, готову продукцію пошкодили. Але вже як є. Дуже великі були збитки при релокації", — згадує Тетяна Шелест.

Підприємці вирішили продовжити свою справу на Закарпаття. Тетяна Шелест розповідає, після тривалих пошуків приміщення, вирішили побудувати завод мрії. За чотири місяці цей проєкт реалізували, а 31 грудня 2022 року була перша відправка вже з нового виробництва з Ужгорода в Польщу.

"Ми їздили від міста до міста. Роздивлялися й Івано-Франківськ, і Хмельницький, остання точка була — Ужгород. Ми шукали приміщення, до якого будемо прив’язуватися. Це і стало основою того, де ми будемо", — розповідає Тетяна Шелест.
Виготовляють електрообладнання для салонів краси: поблизу Ужгорода працює релоковане підприємство з Дніпра
Фото: Тетяна Рожновська | Суспільне Ужгород

Максим Тараненко був серед тих, хто допомагав підприємству релокуватися з Дніпра. Згодом і сам переїхав в Ужгород.

"Коли почалася війна, були великі переживання як далі будемо працювати. Але прийшло рішення і вирішила компанія переїхати якомога далі від війни", — каже Максим Тараненко.
Виготовляють електрообладнання для салонів краси: поблизу Ужгорода працює релоковане підприємство з Дніпра
Фото: Тетяна Рожновська | Суспільне Ужгород
"Ми запропонували абсолютно кожному, хто працював у Дніпрі, переїхати з нами. Переїхали з нами лише п’ятеро людей, інші не змогли. Це люди, за яких серце болить. Я особисто просила різних бізнесів взяти на роботу цих людей", — додає Тетяна Шелест.

Зараз на виробництві і в офісі працює майже 50 людей. Розпочали будівництво нового цеху. Товари підприємства доставляють у майже сорок країн світу. Ще до релокації подружжю рекомендували відновлювати бізнес за кордоном. Шелести вибрали працювати в Україні.

Виготовляють електрообладнання для салонів краси: поблизу Ужгорода працює релоковане підприємство з Дніпра
Фото: Тетяна Рожновська | Суспільне Ужгород
"Чому не закордон? Ну тут ми вдома. Хоча я дуже розділяю Закарпаття і Центральну частину України, звідки ми приїхали, але за кордоном ми чужі. Тут ні. Тут ми свої", — додає співвласник релокованого підприємства Сергій Шелест.

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