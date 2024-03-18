Млинці за дрони: в Ужгороді провели благодійний ярмарок "Міні-палачінта"

В Ужгороді вперше з початку повномасштабного вторгнення провели благодійний ярмарок "Міні-палачінта". Захід проводили впродовж двох днів 16 та 17 березня на Набережній Незалежності. Про це Суспільному розповіла голова правління громадської організації "Рух підтримки закарпатських військових" Галина Ярцева.
З початку повномасштабного вторгнення фестиваль "Палачінта" в Ужгороді не проводили. Щоб підтримати українських військових, волонтери вирішили створити мініформат фестивалю, який назвали "Міні-палачінта".
"Ми вирішили створити формат міні-палачінти і так назвали наш фестиваль, для того, щоб трішечки підняти настрій, покликати весну, порадувати людей і себе трішки. Ну і сьогодні дівчата пропонують неймовірні різні палачінти на всі смаки. Частина коштів від палачінти буде йти на дрони, частина на наш офіційний рахунок, тому що в нас є офіційні запити від військових частин не тільки н дрони. Тому так розподілено, де звичайно, що дрони, це те що зараз те, що першої необхідності, скажімо так. Тому ми нашим фестивалем підсилюємо збори на дрони", — розповідає Галина Ярцева.
Фото: Оксана Ушакова | Суспільне Ужгород
Випікає млинці на благодійному ярмарку "Міні-палачінта" волонтерка громадської організації "Рух підтримки закарпатських військових" Іванна Мартинюк.
"Ми печемо наші закарпатські палачінти, збираємо разом з "Рухом підтримки закарпатських військових", гроші на дрони. Так що приходьте до нас на Набережну, ми пригощаємо дуже смачними млинцями-палачінтами по-ужгородські", — додає Іванна Мартинюк.
Фото: Оксана Ушакова | Суспільне Ужгород
"Я думаю, що вони будуть дуже смачні, і там ще з абрикосовим джемом, а ми вже скуштували з сином оці два види, нам дуже сподобалось. Дуже смачно, це з собою вже набрали. Дуже смачно. Ми з сім’єю з Ірпеня і тут вже два роки мешкаємо, дуже привітне місто, дуже ми його полюбили. Це чудова ідея, я вважаю, по-перше, Масниця зараз і ми збираємо на гарну справу, я думаю, що такий вдалий захід", — ділиться враженнями відвідувачка фестивалю Лідія Мізіна.
Фото: Оксана Ушакова | Суспільне Ужгород
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