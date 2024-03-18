Весняні канікули у школах Львівської громади: графік і тривалість

Більшість школярів Львівської міської територіальної громади матимуть весняні канікули з 25 березня і триватимуть вони здебільшого один тиждень. Однак на Великодні свята учні також матимуть кілька додаткових вихідних.
Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради та оприлюднили графік канікул у навчальних закладах.
Галицький район
- Львівська академічна гімназія при Національному університеті "Львівська політехніка" — канікули 25.03 – 31.03.2024 та вихідні 1.05 – 7.05.2024
- Львівська лінгвістична гімназія — канікули 25.03 – 31.03.2024 та вихідні 2.05 – 7.05.2024
- Ліцей "Галицький" — канікули 25.03 – 31.03.2024 та вихідні 2.05 – 6.05.2024
- Львівська державна комунальна середня загальноосвітня школа №3 — канікули 25.03 – 31.03.2024
- Початкова школа №4 — канікули 18.03 – 24.03.2024 та вихідні 6.05 – 12.05.2024
- Середня загальноосвітня школа №9 — канікули 25.03 – 31.03.2024
- Ліцей №10 імені Святої Марії Магдалени — канікули 25.03 – 31.03.2024
- Середня загальноосвітня школа №27 м. Львова ім. Героя Небесної Сотні Юрія Вербицького — канікули 25.03 – 31.03.2024 та вихідні 6.05 – 7.05.2024
- Ліцей №28 — канікули 25.03 – 31.03.2024
- Середня загальноосвітня школа № 34 імені Маркіяна Шашкевича — канікули 18.03 – 24.03.2024
- Львівська середня загальноосвітня школа східних мов та східних бойових мистецтв "Будокан" з поглибленим вивченням іноземних мов — канікули 25.03 – 31.03.2024 та вихідні 6.05 – 12.05.2024
- Ліцей №52 — канікули 25.03 – 31.03.2024
- Заклад загальної середньої освіти №87 імені Ірини Калинець — канікули 25.03 – 31.03.2024 та 2.05 – 6.05.2024
- Середня загальноосвітня школа №62 — канікули 25.03 – 31.03.2024 та вихідні 3.05.2024
Франківський район
- Ліцей №2 — канікули 25.03 – 31.03.2024
- Ліцей №5 ім. Іванни та Іллі Кокорудзів — канікули 25.03 – 31.03.2024
- Ліцей № 17 — канікули 25.03 – 31.03.2024
- Початкова школа "Джерельце" — канікули 25.03 – 31.03.2024 та вихідні 2.05 – 6.05.2024
- Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №31 — канікули 9.03 – 17.03.2024 та вихідний 6.05.2024
- Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №36 — канікули 25.03 – 31.03.2024
- Ліцей №45 — канікули 25.03 – 31.03.2024 та вихідні 3.05 – 6.05.2024
- Ліцей №46 ім. В'ячеслава Чорновола — канікули 25.03 – 31.03.2024
- Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №48 — канікули 25.03 – 31.03.2024 та вихідні 3.05 – 6.05.2024
- Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №50 — канікули 18.03 – 24.03.2024
- Ліцей №51 імені Івана Франка — канікули 18.03 – 24.03.2024
- Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №55 — канікули 25.03 – 31.03.2024
- Ліцей №66 — канікули 25.03 – 31.03.2024
- Ліцей імені Івана Пулюя — канікули 25.03 – 31.03.2024
- Ліцей міжнародних відносин ім. В. Стуса — канікули 25.03 – 31.03.2024
- Ліцей імені Василя Симоненка — канікули 25.03 – 31.03.2024
- Класична гімназія при ЛНУ ім. І. Франка — канікули 4.03 – 10.03.2024 та вихідні 2.05 – 6.05.2024
- Ліцей "Європейський" — канікули 25.03 – 31.03.2024
- Початкова школа "Школа радості" — канікули 25.03 – 31.03.2024
- Початкова школа "Малюк" — канікули 25.03 – 31.03.2024
- Ліцей "Надія" — канікули 25.03 – 31.03.2024 та вихідні 3.05 – 5.05.2024
Сихівський район
- Середня загальноосвітня школа №1 — канікули 25.03 – 31.03.2024
- Середня загальноосвітня школа №13 — канікули 25.03 – 31.03.2024 та вихідні 5.05 – 6.05.2024
- Середня загальноосвітня школа №32 — канікули 25.03 – 31.03.2024 та вихідний 6.05.2024
- Середня загальноосвітня школа №72 — канікули 25.03 – 31.03.2024
- Середня загальноосвітня школа №73 — канікули 25.03 – 31.03.2024 та вихідні 2.05 – 6.05.2024
- Середня загальноосвітня школа №84 імені Блаженної Йосафати Гордашевської — канікули 25.03 – 31.03.2024
- Середня загальноосвітня школа №86 — канікули 25.03 – 31.03.2024 та вихідні 2.05 – 6.05.2024
- Середня загальноосвітня школа №90 — канікули 25.03 – 31.03.2024
- Ліцей №93 — канікули 25.03 – 31.03.2024
- Середня загальноосвітня школа №95 — канікули 25.03 – 31.03.2024 та вихідні 2.05 – 6.05.2024
- Cередня загальноосвітня школа №96 МЖК-1 — канікули 25.03 – 31.03.2024 та 2.05 – 6.05.2024
- Середня загальноосвітня школа №98 — канікули 25.03 – 31.03.2024
- Ліцей "Оріяна" — канікули 25.03 – 31.03.2024
- Ліцей "Інтелект" — канікули 25.03 – 31.03.2024
- Ліцей "Сихівський" — канікули 25.03 – 31.03.2024 та вихідні 2.05 – 6.05.2024
- Ліцей №80 — канікули 25.03 – 31.03.2024
- Початкова школа "Первоцвіт" — канікули 25.03 – 31.03.2024 та вихідні 3.05 – 5.05.2024
- Початкова школа "Дивосвіт" — канікули 22.03 – 27.03.2024 та вихідні 2.05 – 8.05.2024
- Гімназія "Тривіта" — канікули 25.03 – 31.03.2024 та вихідні 2.05 – 6.05.2024
- Навчально-виховний комплекс "Школа-гімназія" Бл. Клементія та Андрея Шептицьких — канікули 25.03 – 31.03.2024
Личаківський район
- Ліцей №6 — канікули 25.03 – 31.03.2024
- Ліцей "Львівський" — канікули 25.03 – 31.03.2024
- Львівська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №7 — канікули 25.03 – 31.03.2024 та вихідні 3.05 – 6.05.2024
- Ліцей №8 — канікули 25.03 – 31.03.2024
- Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів "Лідер" з різними формами навчання — канікули 28.03 – 31.03.2024 та вихідні 3.05 – 6.05.2024
- Ліцей №21 — канікули 25.03 – 31.03.2024
- Ліцей №24 ім. М.Конопницької — канікули 3.05 – 6.05.2024
- Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №29 — канікули 25.03 – 31.03.2024 та вихідні 3.05 – 6.05.2024
- Ліцей №37 — канікули 25.03 – 31.03.2024 та вихідний 6.05.2024
- Cередня загальноосвітня школа №42 — канікули 25.03 – 31.03.2024 та вихідний 6.05.2024
- Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №47 — канікули 25.03 – 31.03.2024 та вихідні 3.05 – 6.05.2024
- Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №49 — канікули 25.03 – 31.03.2024 та вихідні 3.05 – 6.05.2024
- Середня загальноосвітня школа №63 — канікули 25.03 – 31.03.2024 та вихідні 3.05 – 6.05.2024
- Ліцей №70 — канікули 25.03 – 31.03.2024 та вихідні 3.05 – 7.05.2024
- Львівська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №71 — канікули 25.03 – 31.03.2024
- Львівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №82 — канікули 25.03 – 31.03.2024 та вихідний 6.05.2024
- Ліцей "Просвіта" — канікули 25.03 – 31.03.2024
- Гімназія "Провесінь" — канікули 25.03 – 31.03.2024
- Початкова школа "Дзвіночок" — канікули 25.03 – 31.03.2024
- Загальноосвітня школа "Берегиня" — канікули 25.03 – 31.03.2024
- Підбірцівський ліцей — канікули 25.03 – 31.03.2024
- Лисиничівська гімназія — канікули 25.03 – 31.03.2024 та вихідні 3.05 – 6.05.2024
Шевченківський район
- Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №20 — канікули 25.03 – 31.03.2024
- Середня загальноосвітня школа №22 ім. Василя Стефаника — канікули 25.03 – 31.03.2024
- Середня загальноосвітня школа №23 — канікули 25.03 – 31.03.2024 та вихідні 2.05 – 6.05.2024
- Середня загальноосвітня школа №30 — канікули 25.03 – 31.03.2024 та вихідні 3.05 – 6.05.2024
- Середня загальноосвітня школа №33 — канікули 25.03 – 31.03.2024
- Ліцей №38 — вихідні 1.05 – 6.05.2024
- Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №43 — канікули 25.03 – 31.03.2024 та вихідні 2.05 – 6.05.2024
- Львівська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №44 імені Тараса Шевченка — канікули 4.03 – 10.03.2024 та вихідні 2.05 – 7.05.2024
- Середня загальноосвітня школа №41 — канікули 25.03 – 31.03.2024
- Початкова школа №53 — канікули 25.03 – 31.03.2024
- Львівська гімназія "Престиж" з поглибленим вивченням іноземних мов — канікули 25.03 – 31.03.2024
- Середня загальноосвітня школа №54 — канікули 25.03 – 31.03.2024
- Ліцей №57 імені Короля Данила — канікули 25.03 – 31.03.2024 та 3.05 – 6.05.2024
- Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №78 — канікули 28.03 – 31.03.2024
- Ліцей №81 ім. П. Сагайдачного — канікули 4.03 – 10.03.2024 та 3.05 – 6.05.2024
- Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №91 — канікули 25.03 – 31.03.2024
- Середня загальноосвітня школа №92 — канікули 25.03 – 31.03.2024
- Ліцей №94 — канікули 25.03 – 31.03.2024 та вихідні 2.05 – 6.05.2024
- Середня загальноосвітня школа №97 — канікули 25.03 – 31.03.2024
- Середня загальноосвітня школа №99 — канікули 25.03 – 31.03.2024 та вихідні 3.05 – 6.05.2024
- Середня загальноосвітня школа №100 — канікули 25.03 – 31.03.2024 та вихідні 3.05 – 6.05.2024
- Навчально-виховний комплекс "Інженерно-економічна школа - Львівський економічний ліцей" — канікули 25.03 – 31.03.2024
- Львівська правнича гімназія — канікули 25.03 – 31.03.2024 та вихідні 1.05 – 7.03.2024
- Навчально-виховний комплекс "Школа комп'ютерних технологій - Львівський технологічний ліцей" — канікули 25.03 – 31.03.2024 та вихідні 1.05 – 7.03.2024
- Дублянський опорний ліцей імені Героя України Анатолія Жаловаги — канікули 25.03 – 31.03.2024
- Великогрибовицький ліцей — канікули 25.03 – 31.03.2024
- Зашківський ліцей імені Євгена Коновальця — канікули 25.03 – 31.03.2024
- Грядівська гімназія — канікули 25.03 – 31.03.2024
- Зарудцівська гімназія — канікули 25.03 – 31.03.2024 та вихідний 6.05.2024
- Малехівська гімназія — канікули 25.03 – 31.03.2024 та вихідні 2.05 – 6.05.2024
- Малогрибовицька початкова школа — канікули 25.03 – 31.03.2024
- Рясне-Руський ліцей — канікули 18.03 – 24.03.2024 та вихідні 2.05 – 6.05.2024
Залізничний район
- Ліцей № 15 — канікули 25.03 – 31.03.2024
- Ліцей №18 — канікули 25.03 – 31.03.2024
- Середня загальноосвітня школа №40 — канікули 25.03 – 31.03.2024
- Львівська українська гуманітарна гімназія ім. Олени Степанівни з поглибленим вивченням українознавства та англійської мови — канікули 25.03 – 31.03.2024
- Львівський художній ліцей при Львівській національній академії мистецтв — канікули 25.03 – 31.03.2024
- Середня загальноосвітня школа №60 — канікули 25.03 – 31.03.2024
- Ліцей "Гроно" — канікули 4.03 – 10.03.24 та вихідні 2.05 – 7.05.2024
- Середня загальноосвітня школа №65 — канікули 25.03 – 31.03.2024 та вихідні 3.05 – 6.05.2023
- Середня загальноосвітня школа №67 — канікули 25.03 – 31.03.2024 та вихідні 3.05 – 6.05.2023
- Середня загальноосвітня школа №68 — канікули 25.03 – 31.03.2024 та вихідний 6.05.2024
- Ліцей №74 імені Марійки Підгірянки — канікули 25.03 – 31.03.2024 та вихідні 2.05 – 7.05.2024
- Ліцей №75 ім. Лесі Українки — канікули 25.03 – 31.03.2024 та вихідні 2.05 – 6.05.2024
- Середня загальноосвітня школа №77 з поглибленим вивченням економіки та управлінської діяльності — канікули 25.03 – 31.03.2024 та вихідні 3.05 – 7.05.2024
- Львівська гімназія "Євшан" — канікули 18.03 – 24.03.2024 та вихідні 2.05 – 6.05.2024
- Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка — канікули 25.03 – 31.03.2024 та вихідні 2.05 – 6.05.2024
- Початкова школа "Арніка" — канікули 25.03 – 31.03.2024
- Початкова школа "Один, два, три" — канікули 25.03 – 31.03.2024
- Початкова школа "Світанок" — канікули 8.04 – 14.04.2024