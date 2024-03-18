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На Київщині зафіксували новий температурний рекорд
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На Київщині зафіксували новий температурний рекорд

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На Київщині зафіксували новий температурний рекорд
Проліски. Фото: Марія Солодовнік/Суспільне Харків

16 березня 2024 року у Борисполі Київської області погода встановила новий температурний рекорд. У цей день була зафіксована найтепліша мінімальна температра повітря.

Про це інформує Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

"16 березня, у суботу, на метеостанції Бориспіль зафіксували найтеплішу мінімальну температуру повітря. Вона склала +3.6°С", — йдеться у повідомленні.

Метеороли вказують, що попередній рекорд фіксували у 2007 році. Тоді, 16 березня, позначки термометра показували +2.4°С.

Що відомо про погодні рекорди у Києві та області з початку 2024 року

29 лютого у столиці були зафіксовані два рекорди. Середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цього дня і склала 5,0°С, що перевищило попередній рекордний показник 2016 року.

25 лютого на Київщині були відзначені найвищі мінімальні температури одразу у восьми містах. Зокрема, у Фастові найтепліша мінімальна температура повітря сягнула +4.4°С, попередній рекорд був зафіксований у 2008 році: +3.6°С. У Чорнобилі відзначили: +3.3°С, минулий рекорд був записаний у 2022 році: +1.9°С.

4 лютого синоптики повідомили про рекорд, який встановила погода вперше за 88 років. Тоді мінімальна температура повітря у Києві перевищила на 2,1°С рекордне значення 1936 року і склала +4,6°С".

Середньомісячна температура повітря у січні в Києві дорівнювала -2,6°С, що на 0,6°С вище за кліматичну норму. Найхолодніше у столиці було 9 січня, коли мінімальна температура під ранок знизилась до -15,8°С, а найтепліше — 31 січня, коли максимальна температура досягла +7,3°С.

1 січня у Києві вперше за 143 роки спостережень метеорологи зафіксували середньодобову температуру повітря +10,3°С. Це на 4,4°С вище рекордного значення температури для цього дня 2021 року. Кліматична норма була перевищена на 13,8°С, що відповідало погоді середини квітня.

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