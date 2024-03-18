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На фронті загинув медійник із Львівщини Петро Цурукін
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На фронті загинув медійник із Львівщини Петро Цурукін

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На фронті загинув медійник із Львівщини Петро Цурукін
Петро Цурукін. Фото: Трускавецька міська рада / Facebook

На війні загинув колишній редактор телеканалу СТБ та ведучий телеканалу Kyiv Live Петро Цурукін. Чоловік був родом із Львівської області.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Трускавецької міської ради.

"Понад пів року вважався зниклим безвісти трускавчанин Цурукін Петро Миколайович, 1990 р.н. На жаль, найгірші побоювання підтвердилися – воїн-Герой дійсно загинув", – мовиться у повідомленні.

Інформацію про чин похорону у Трускавецькій міськраді мають повідомити додатково.

"Висловлюємо щирі співчуття мамі Лесі Василівні, родині, друзям та всім, хто знав покійного Петра", – додали у міськраді.

Петро Цурукін працював на телеканалі СТБ головним редактором проєкту “Один за всіх”, також був ведучим телеканалу Kyiv Live. За даними ІМІ (Інститут масової інформації), Петро Цурукін став 74-м медійником, що загинув унаслідок російської агресії проти України.

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