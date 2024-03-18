На фронті загинув медійник із Львівщини Петро Цурукін

На війні загинув колишній редактор телеканалу СТБ та ведучий телеканалу Kyiv Live Петро Цурукін. Чоловік був родом із Львівської області.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Трускавецької міської ради.

"Понад пів року вважався зниклим безвісти трускавчанин Цурукін Петро Миколайович, 1990 р.н. На жаль, найгірші побоювання підтвердилися – воїн-Герой дійсно загинув", – мовиться у повідомленні.

Інформацію про чин похорону у Трускавецькій міськраді мають повідомити додатково.

"Висловлюємо щирі співчуття мамі Лесі Василівні, родині, друзям та всім, хто знав покійного Петра", – додали у міськраді.

Петро Цурукін працював на телеканалі СТБ головним редактором проєкту “Один за всіх”, також був ведучим телеканалу Kyiv Live. За даними ІМІ (Інститут масової інформації), Петро Цурукін став 74-м медійником, що загинув унаслідок російської агресії проти України.