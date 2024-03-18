Минулого тижня у Львові повністю завершили перший етап відбудови будинків на вулиці Стрийській, які були частково зруйновані внаслідок ракетної атаки РФ 6 липня. Роботи з відбудови перекриття та даху, а також встановлення вікон і дверей тривали вісім місяців.

Мешканка квартири на Стрийській, 64 Ганна Федоренко показала Суспільному, у якому стані є її житло. Жінка пригадує день, коли трапився ракетний обстріл.

"Ми були вдома і внук каже: "Швиденько, бабуся, бо то щось там гримить". І ми так всі так роздягнуті вибігли, і той удар... Там ще кішка була в мене Мулічка, думаю, заберу кота, а воно мене такою хвилею як вдарило — від вікна аж в коридор. І позаду стояла моя внучка, їй 11 років, то я її прикрила, бо її би вбило, якби я не прикрила", — каже жінка.

Ганна Федоренко йде в свій будинок. Фото: Ольга Дейнека/Суспільне Львів

Унаслідок ракетної атаки загинуло 10 людей. 42 людини отримали травми — серед них і Ганна Федоренко.

"Я — на першому поверсі, а ті, що там, то ті всі загинули – 10 людей. І третій поверх теж постраждав, і четвертий", — говорить Ганна Федоренко.

Найбільшої руйнації зазнали чотири будинки — №62, 64, 66 та 68. Будинок Ганни Федоренко був зруйнований на понад 70%.

Будинки на Стрийській №64 та №66. Фото: Ольга Дейнека/Суспільне Львів

Жінка, яка сама виховує трьох онуків, показує свою квартиру зараз. Розповідає, після вибуху з її квартири, де вона прожила понад 50 років, залишилися одні стіни – все розбито і знищено.

"Двері так вигнуло нам, йдемо далі. І тут вибило двері, і в туалеті вибило, і тут в кухні нічого немає. Пічку розбило, вона, бачите, пічка була. І всі меблі були поламані, телевізор, все, що було — знищене. І тут теж, все в крові було, ну все побито", — розповідає жінка.

Ганна Федоренко розповідає про наслідки обстрілу. Фото: Ольга Дейнека/Суспільне Львів

Квартира Ганни Федоренко через 8 місяців після ракетного удару. Фото: Ольга Дейнека/Суспільне Львів

Наразі у квартирі встановили нові вікна. Тепер жінка чекає на компенсацію від міста, аби зробити ремонт помешкання.

"400 тисяч дають ніби на ремонт. Ну ремонт може буде, а меблі — то все треба, мийку, та все треба. Може вкладуся, не знаю. Поки що в модульному живемо, там непогано, але хочу додому. В хату хочу свою. Часто приходимо сюди, а коли тут все буде, самі бачите, не знаю", — додає жінка.

У квартирі встановили нові вікна. Фото: Ольга Дейнека/Суспільне Львів

Наразі завершили перший етап відбудови — аварійно-відновлювальні роботи. Зокрема, відмурували стіни, відновили дахове покриття, вставили вікна і двері. Другий — це реставрація фасадів та внутрішні роботи. Оскільки будинки є пам'ятками архітектури, для робіт з реставрації зараз розробляють проєкт, розповідає заступник мера Львова Любомир Зубач.

"Тут ми будемо іти шляхом, що мешканцям буде даватися компенсація при умові, що вони ці кошти потратять дійсно на ремонт свої квартири для того, щоб будинки були відновлені повноцінно. Ми хотіли би, щоб всі ці роботи були зроблені до початку опалювального сезону, тобто до середини осені", — каже посадовець.

Сходова клітка будинку на Стрийській. Фото: Ольга Дейнека/Суспільне Львів

Допоки тривають відновлювальні роботи мешканці чотирьох будинків, які найбільше були пошкоджені внаслідок обстрілу, живуть або в орендованому житлі, або ж у модульному містечку. Витрати на житло їм компенсують з міського бюджету.

Що відомо про ракетний удар по Львову 6 липня

Вночі 6 липня Росія вдарила ракетами "Калібр" по Львову та Львівщині.

Начальник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що три ракети влучили по Львову. Попередньо, одна прямо влучила у два житлові будинки.

Вранці 7 липня рятувальники знайшли під завалами будинку десяту загиблу людину. Ще 42 людини поранені.

Будинки житлового комплексу для викладачів Львівської політехніки 1930-х років занесені до Державного реєстру нерухомих пам'яток України.