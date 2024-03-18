16 березня поліцейські під час відпрацювання території Тетерівської громади поблизу одного з населених пунктів громади виявили сховок зі зброєю та боєприпасами.

Про це Суспільному розповіла речниця поліції Житомирщини Вікторія Дубовик.

За її словами, поблизу одного з сіл Тетерівської громади правоохоронці помітили споруду, схожу на бліндаж — всередині невідомі облаштували сховок зі зброєю та боєприпаси.

"Оперативники відділу поліції №1 Житомирського райуправління знайшли пакунки з понад 130 набоями різного калібру, а також предмет, схожий на саморобний пристрій для стрільби, магазини до автоматичної зброї та 4 корпуси гранат із запалами", — поінформувала Вікторія Дубовик.

Фото: поліція Житомирщини

Фото: поліція Житомирщини

Речниця поліції каже, що на місце події виїжджала слідчо-оперативна група та вибухотехніки. Виявлену зброю та боєприпаси направили на експертизу. Нині поліція встановлює їхнє походження в рамках кримінального провадження за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами".

Гранати, які знайшли у сховку в Тетерівській громаді, 16 березня 2024 року. Поліція Житомирщини

Раніше Суспільне повідомляло, що в зоні відчуження в межах Житомирщини знайшли ящик з майже дев'ятьма сотнями набоїв.

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