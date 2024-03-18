НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
У громаді на Житомирщині поліцейські виявили сховок зі зброєю та боєприпасами
ЗброяВторгнення Росії в УкраїнуПОЛІЦІЯРегіони

У громаді на Житомирщині поліцейські виявили сховок зі зброєю та боєприпасами

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Поліція, сховок, зброя
Поліція знайшла сїовок зі зброєю та боєприпасами. Тетерівська громада, Житомирська область, 16 березня 2024 року. Фото: поліція Житомирщини

16 березня поліцейські під час відпрацювання території Тетерівської громади поблизу одного з населених пунктів громади виявили сховок зі зброєю та боєприпасами.

Про це Суспільному розповіла речниця поліції Житомирщини Вікторія Дубовик.

За її словами, поблизу одного з сіл Тетерівської громади правоохоронці помітили споруду, схожу на бліндаж — всередині невідомі облаштували сховок зі зброєю та боєприпаси.

"Оперативники відділу поліції №1 Житомирського райуправління знайшли пакунки з понад 130 набоями різного калібру, а також предмет, схожий на саморобний пристрій для стрільби, магазини до автоматичної зброї та 4 корпуси гранат із запалами", — поінформувала Вікторія Дубовик.
У громаді на Житомирщині поліцейські виявили сховок зі зброєю та боєприпасами
Фото: поліція Житомирщини

У громаді на Житомирщині поліцейські виявили сховок зі зброєю та боєприпасами
Фото: поліція Житомирщини

Речниця поліції каже, що на місце події виїжджала слідчо-оперативна група та вибухотехніки. Виявлену зброю та боєприпаси направили на експертизу. Нині поліція встановлює їхнє походження в рамках кримінального провадження за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами".

У громаді на Житомирщині поліцейські виявили сховок зі зброєю та боєприпасами
Гранати, які знайшли у сховку в Тетерівській громаді, 16 березня 2024 року. Поліція Житомирщини

Раніше Суспільне повідомляло, що в зоні відчуження в межах Житомирщини знайшли ящик з майже дев'ятьма сотнями набоїв.

Підписуйтеся, читайте, дивіться головні новини Житомирщини на наших платформах:

Telegram | Instagram | Viber | Facebook | YouTube

Топ дня
Дитину трьох років вдалося повернути з ТОТ на Запоріжжі
Родина з трирічною дитиною з ТОТ Запорізької області змогла виїхати з окупованих територій — омбудсман
США
Сенатор Грем заявив, що звернеться до адміністрації Байдена з проханням про визнання РФ державою-спонсором тероризму
ОПУ
Міжнародна коаліція з повернення українських дітей вже складається з 33 країн — Єрмак
У мережі та ЗМІ поширили фейк про смерть короля Британії
У мережі та ЗМІ поширили фейк про смерть короля Британії
Уряд виділив додаткові 5 млрд гривень на закупівлю дронів для Сил оборони — Шмигаль
Уряд виділив додаткові 5 млрд гривень на закупівлю дронів для Сил оборони — Шмигаль

Вибір редакції
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Дональд Трамп цілує прапор США
"Якщо побачить в Україні історію успіху, він цим скористається". Чи повернеться Трамп у Білий дім і чого чекати Києву
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Заступник голови Верховного суду Олександр Мамалуй
"Жити захочеш — втягнешся швидко" — суддя Мамалуй про три мобілізації, Князєва та зарплати суддів
Дізнайтесь більше
Володимир Зеленський
Цього року Україна вийде на максимальне оборонне виробництво — Зеленський
Остін вирушив до Німеччини на &quot;Рамштайн&quot;
Остін вирушив до Німеччини на "Рамштайн"
Зберігав вдома арсенал зброї: на Київщині затримали місцевого жителя
Зберігав вдома арсенал зброї: на Київщині затримали місцевого жителя
WSJ: Чехія використовує контакти часів Холодної війни, закуповуючи боєприпаси для України зокрема й у союзників Росії
WSJ: Чехія використовує контакти часів Холодної війни, закуповуючи боєприпаси для України зокрема й у союзників Росії
На початок