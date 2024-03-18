В річці Тиса на Закарпатті виявили тіло 33-річного чоловіка

Поблизу кордону з Румунією в річці Тиса, що в Тячівському районі, виявили тіло 33-річного жителя Харкова.

Про це повідомили на сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України у Facebook.

За інформацією відомства, тіло чоловіка 17 березня близько 15:00 виявили румунські прикордонники. Загиблим виявився 33-річний житель міста Харків.

Тіло вилучили з річки та направили на судмедекспертизу. Наразі правоохоронці встановлюють остаточну причину загибелі чоловіка.

"Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну це вже 22 випадок загибелі під час спроби подолання річки, якою пролягає кордон з Румунією", — йдеться у повідомленні.

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