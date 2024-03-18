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Кінцева точка перед незаконною переправою: на Вінниччині біля кордону з Молдовою виявили пункт для утікачів
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Кінцева точка перед незаконною переправою: на Вінниччині біля кордону з Молдовою виявили пункт для утікачів

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Кінцева точка перед незаконною переправою: на Вінниччині біля кордону з Молдовою виявили пункт для утікачів
Прикордонники виявили чоловіків, які планували втечу за кордон. Фото: Могилів-Подільський прикордонний загін

На Вінниччині за сто метрів від кордону з Молдовою виявили пункт, де на переправу чекали чоловіки, які хотіли незаконно потрапити в іншу державу.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Могилів-Подільського прикордонного загону. Правоохоронці за допомогою квадрокоптера помітили, що до закинутої будівлі гаражного типу поблизу кордону з Молдовою йдуть люди. Під час перевірки там виявили 12 чоловіків у віці від 23 до 49 років з різних регіонів України. Вони планували незаконно потрапити у сусідню країну.

Чоловіки скористалися послугами одного із месенджерів. Там вони дистанційно отримували вказівки, куди їм потрібно прибути. Останнім пунктом перед переправою була закинута будівля за 100 метрів від берега Дністра. Потрапити у Молдову люди планували через річку за допомогою човна.

За спробу незаконного перетинання кордону на порушників склали протоколи за ч. 2 ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України". Справи скерували до суду. Також наразі встановлюють усіх причетних до цього порушення.

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