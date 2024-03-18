У рамках програми "єВідновлення" на Херсонщині сформували 25 житлових сертифікатів на понад 35 млн грн.

Про це у Telegram повідомила керівник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Як зазначив очільник ОВА, ще 19 заяв отримали від власників вщент зруйнованих осель. Наразі їх опрацьовують комісії.

Також до Херсонської обласної адміністрації за тиждень надійшла 61 заявка на отримання компенсації за пошкоджене внаслідок російської агресії житло. 29 родин отримали схвальне рішення. Вони отримають виплати на понад 4, 5 мільйони гривень.

Що відомо про програму "Пліч-о-пліч" та відбудову Херсонщини

Всього 15 областей України допоможуть окремим громадам Херсонщини відбудувати пошкоджене житло та соціальні об'єкти. Відновлення населених пунктів, які зруйнували російські військові відбудеться в рамках всеукраїнського пілотного проєкту "Пліч-о-пліч".

Раніше перший заступник голови Дніпропетровської ОВА Володимир Орлов повідомив, що на Херсонщині у селах Бобровий Кут, Ольгине і Старосілля будівельники з Дніпропетровщини почали відновлювати будинки, які були пошкоджені російськими обстрілами.

Як повідомила Херсонська ОВА, лісівники з Рівненщини встановили дитячий майданчик в Заградівці Кочубеївської громади. На місці пошкодженого вони встановили новий, а також довкола висадили молоді туї.

В рамках проєкту "Пліч-о-пліч" Івано-Франківська область відновлює зруйновані обстрілами РФ житло і цивільну інфраструктуру у селі Давидів Брід Бериславського району Херсонської області.

Станом на 9 серпня 2023 року на Херсонщині, у Кочубеївській громаді, у рамках президентської програми "Пліч-о-пліч" відбудували 108 житлових будинків.

Станом на 8 вересня 2023 року у Новоолександрівській та Новопавлівській громадах Херсонської області фахівці із Закарпаття відбудували 50 зруйнованих після обстрілів РФ будинків в рамках програми "Пліч-о-пліч". До кінця року планують відремонтувати близько 200. У Кочубеївській громаді — будівельники відновили 166 осель із запланованих 189.

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