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Висадили дерева, кущі і квіти: у Києві демонтували стихійне кладовище тварин
довкілляЕКОЛОГІЯПриродаТВАРИНИРегіони

Висадили дерева, кущі і квіти: у Києві демонтували стихійне кладовище тварин

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Висадили дерева, кущі і квіти: у Києві демонтували стихійне кладовище тварин
Озеро Йорданське на Оболоні, біля якого розташоване стихійне кладовище тварин. Фото: Аннабелла Моріна/Facebook

У Києві на вихідних біля Йорданського озера демонтували стихійне кладовище тварин. Замість надгробків висадили понад 350 кущів та дерев, а також 75 багаторічних квітів.

Про це повідомила у Facebook активістка, засновниця громадського руху "Почайна" Аннабелла Моріна.

Зазначається, що рослини надало комунальне підприємство по утриманню зелених начаджень Оболонського району. Цього року в їхніх теплицях виріс гарний врожай посадкового матеріалу. Таким чином на озеленення не витрачали бюджетні кошти.

Висадили дерева, кущі і квіти: у Києві демонтували стихійне кладовище тварин
Садженці дерев і кущів. Фото: Аннабелла Моріна/Facebook

За словами громадської діячки, гранітні надгробки вивезли на штрафмайданчик. Там вони протягом місяця будуть очікувати власників. Фахівці Київзеленбуду прибиратимуть територію та ще висаджувати квіти та рослини на схилах.

Висадили дерева, кущі і квіти: у Києві демонтували стихійне кладовище тварин
Садженці рослин. Фото: Аннабелла Моріна/Facebook

"Фактично ми створили перше в місті еко кладовище для тварин. В ньому більше ніколи не буде надгробків, якщо хтось знову поставить — відразу приберемо", — сказала Моріна.

Вона зауважила, що надалі буде заборонено хоронити на березі озера кістки. Але, розуміючи ситуацію із похованнями, громадські діячі не проти урн із прахом під деревами.

Власників похованих тварин просили до кінця минулого тижня самим прибрати могильні постаменти. Натомість на згадку про втраченого улюбленця — посадити кущ чи багаторічні квіти. Зазначалося, що могили тварин на схилі біля озера не руйнуватимуть, але бетонні надгробки і пластикові огорожі на місцях поховання мають прибрати.

У Києві навколо озер Йорданське та Кирилівське в Оболонському районі кілька років тому вирішили облаштувати парк. Проєкт розділили на два етапи: облагородження території біля озера Йорданське та благоустрій зони навколо озера Кирилівське.

Озеленення і благоустрій території почали у 2021 році, у 2023-му деякі роботи поновили. Зокрема, у верхній пішохідній зоні парку поклали тротуарну плитку і створили велосипедну доріжку. Також облаштували частину зовнішнього освітлення. У планах комунальників було створити дитячий майданчик та влаштувати газон на схилах озера.

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