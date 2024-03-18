48 тисяч гривень зібрали у Вінниці у рамках проєкту "Незламна мужність поколінь". Зініціювали такий Харківський національний університет внутрішніх справ спільно з громадською організацією "Вінниця Даун Синдром".

Фото: Суспільне Вінниця

"Співпраця робить нас добрішими, а цих дітей робить такими сильними як ми, допомагає соціалізуватися", — розповів ректор ХНУВС Валерій Сокуренко.

Фото: Суспільне Вінниця

Гроші збирали на благодійному ярмарку. Курсанти презентували сувеніри, виготовлені з гільз та дерев'яні підставки з мапою та гербом України. Другокурсниця Ірина Близнюк на продаж виставила сувенір у вигляді літака "Мрія". Розповіла, працювала над ним три дні.

Фото: Суспільне Вінниця

"Для мене "Мрія" — це як Україна, її зруйнували, але вона буде сильною, в кожному українці живе ця мрія, щоб була перемога, щоб ми були незалежні", — сказала Ірина.

Відвідувач ярмарку Владислав, каже придбав танк із гільз.

Фото: Суспільне Вінниця

"Придбав, бо хочу допомогти військовим, обовʼязково потрібно допомагати, це наш вклад в перемогу", — сказав Владислав.

Вихованці ГО "Вінниця Даун Синдром" на ярмарку продавали різнокольорові шкарпетки як символ додаткової хромосоми та солодощі, виготовлені власноруч.

Фото: Суспільне Вінниця

Представниця громадської організації "Вінниця Даун Синдром" Наталя Косніцька каже, з харківським університетом співпрацюють другий рік. За словами ректора Валерія Сокуренка, зібрані гроші спрямують на потреби обʼєднаної штурмової бригади Нацполіції "Лють".