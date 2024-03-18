НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
"Незламна мужність поколінь": у Вінниці зорганізували благодійний ярмарок для штурмової бригади "Лють"
Вторгнення Росії в УкраїнуЛЮДИДІТИРегіони

"Незламна мужність поколінь": у Вінниці зорганізували благодійний ярмарок для штурмової бригади "Лють"

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
&quot;Незламна мужність поколінь&quot;: у Вінниці зорганізували благодійний ярмарок для штурмової бригади &quot;Лють&quot;
. Фото: Суспільне Вінниця

48 тисяч гривень зібрали у Вінниці у рамках проєкту "Незламна мужність поколінь". Зініціювали такий Харківський національний університет внутрішніх справ спільно з громадською організацією "Вінниця Даун Синдром".

"Незламна мужність поколінь": у Вінниці зорганізували благодійний ярмарок для штурмової бригади "Лють"
Фото: Суспільне Вінниця
"Співпраця робить нас добрішими, а цих дітей робить такими сильними як ми, допомагає соціалізуватися", — розповів ректор ХНУВС Валерій Сокуренко.
"Незламна мужність поколінь": у Вінниці зорганізували благодійний ярмарок для штурмової бригади "Лють"
Фото: Суспільне Вінниця

Гроші збирали на благодійному ярмарку. Курсанти презентували сувеніри, виготовлені з гільз та дерев'яні підставки з мапою та гербом України. Другокурсниця Ірина Близнюк на продаж виставила сувенір у вигляді літака "Мрія". Розповіла, працювала над ним три дні.

"Незламна мужність поколінь": у Вінниці зорганізували благодійний ярмарок для штурмової бригади "Лють"
Фото: Суспільне Вінниця
"Для мене "Мрія" — це як Україна, її зруйнували, але вона буде сильною, в кожному українці живе ця мрія, щоб була перемога, щоб ми були незалежні", — сказала Ірина.

Відвідувач ярмарку Владислав, каже придбав танк із гільз.

"Незламна мужність поколінь": у Вінниці зорганізували благодійний ярмарок для штурмової бригади "Лють"
Фото: Суспільне Вінниця
"Придбав, бо хочу допомогти військовим, обовʼязково потрібно допомагати, це наш вклад в перемогу", — сказав Владислав.

Вихованці ГО "Вінниця Даун Синдром" на ярмарку продавали різнокольорові шкарпетки як символ додаткової хромосоми та солодощі, виготовлені власноруч.

"Незламна мужність поколінь": у Вінниці зорганізували благодійний ярмарок для штурмової бригади "Лють"
Фото: Суспільне Вінниця

Представниця громадської організації "Вінниця Даун Синдром" Наталя Косніцька каже, з харківським університетом співпрацюють другий рік. За словами ректора Валерія Сокуренка, зібрані гроші спрямують на потреби обʼєднаної штурмової бригади Нацполіції "Лють".

Топ дня
Дитину трьох років вдалося повернути з ТОТ на Запоріжжі
Родина з трирічною дитиною з ТОТ Запорізької області змогла виїхати з окупованих територій — омбудсман
США
Сенатор Грем заявив, що звернеться до адміністрації Байдена з проханням про визнання РФ державою-спонсором тероризму
ОПУ
Міжнародна коаліція з повернення українських дітей вже складається з 33 країн — Єрмак
У мережі та ЗМІ поширили фейк про смерть короля Британії
У мережі та ЗМІ поширили фейк про смерть короля Британії
Уряд виділив додаткові 5 млрд гривень на закупівлю дронів для Сил оборони — Шмигаль
Уряд виділив додаткові 5 млрд гривень на закупівлю дронів для Сил оборони — Шмигаль

Вибір редакції
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Дональд Трамп цілує прапор США
"Якщо побачить в Україні історію успіху, він цим скористається". Чи повернеться Трамп у Білий дім і чого чекати Києву
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Заступник голови Верховного суду Олександр Мамалуй
"Жити захочеш — втягнешся швидко" — суддя Мамалуй про три мобілізації, Князєва та зарплати суддів
Дізнайтесь більше
турецький глава держави
Ердоган у телефонній розмові з Путіним заявив про готовність допомогти з переговорами щодо України
Фото ілюстративне
Втрати Харківщини у березні. Згадуємо загиблих захисників поіменно
саржин яр
Головні новини Харкова та області 18 березня: удар по пожежній частині Вовчанської громади, обстріл храму на Куп'янщині
Жителька Харкова на толоці на Лопанській набережній, 16 березня 2024 року.
Головні новини Харкова та області 17 березня: удар КАБами по Липецькому ліцею, поранена бригада швидкої під Вовчанськом
На початок