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Почався Великий піст: коли й що можна споживати вірянам УГКЦ та ПЦУ
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Почався Великий піст: коли й що можна споживати вірянам УГКЦ та ПЦУ

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Почався Великий піст: коли й що можна споживати вірянам УГКЦ та ПЦУ
. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

18 березня у греко-католиків та вірян Православної церкви України розпочався Великий піст. Він триватиме 48 днів до Воскресіння Христового. За новоюліанським календарем у 2024 році Великдень припадає на 5 травня.

Як дотримуватися посту, розповіли у департаменті інформації Івано-Франківської Архієпархії УГКЦ.

Коли і як треба постити:

  • у перший день Великого посту і Страсну п’ятницю віряни мають дотримуватися суворого посту: не вживати м’ясних і молочних продуктів, яєць, а також з них страв;
  • у перший тиждень Великого посту і впродовж усіх днів Страсного тижня потрібно утримуватися від споживання м’ясних продуктів і страв з них;
  • у понеділок, середу та п’ятницю інших тижнів Великого посту слід утриматися від споживання м’ясних продуктів і страв з них;
  • у вівторок та четвер дозволяється споживати всі види їжі.

"Протягом усього часу Великого посту вірні зобов’язані утриматися від організації та участі в гучних забавах, весіллях, танцях, розвагах та інших подібних заходах. Метою покутної практики посту, покаяння і стримання є надолуження за вчинені гріхи та осягнення більшої досконалості задля особистого освячення", — йдеться у дописі.

Хто звільнений від посту в УГКЦ:

  • діти до 14 років;
  • люди, яким виповнилося 60 років;
  • важкохворі;
  • вагітні;
  • матері після пологів і ті, що годують груддю;
  • ті, що подорожують (якщо час подорожі перевищує вісім годин);
  • ті, що важко працюють;
  • ті, що харчуються зі столу інших;
  • убогі, які живуть з милостині.

У деяких випадках звільняти від обов’язку постити може місцевий ієрарх.

Великий піст в ПЦУ

"Обмеження в їжі — одна з допоміжних, але не головна складова посту. Без сповідання власних гріхів та покаяння піст буде лише певною дієтою. Ми обмежуємо споживання їжі для того, щоб змінити саме ставлення до неї. Знаходити задоволення не у більшій кількості чи смаковій якості, а в простоті та достатності спожитого, аби змістити фокус і вивільнити час для головного – духовного, внутрішнього", — пишуть на офіційній Facebook-сторінці Православної церкви України.

Відповідно до уставу православні під час Великого посту зазвичай утримуються від споживання м'яса, молока, масла, яєць, риби та інших продуктів тваринного походження. Послаблення можливе у день Благовіщення, яке припадає на 25 березня, та Вербну неділю. Тоді дозволяється вживати рибу.

Від посту в ПЦУ звільняються:

  • діти до 7 років;
  • люди похилого віку;
  • хворі;
  • вагітні й матері, які годують;
  • люди, які важко працюють і подорожують.

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