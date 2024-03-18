Нетверезий киянин на Audi потрапив у потрійну ДТП: постраждали інші водії

У Деснянському районі затримали нетверезого 23-річного водія, який влаштував потрійну ДТП із потерпілими в столиці на вулиці Братиславській.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура та столична поліція.

За даними правоохоронців, 23-річний керманич Audi зіткнувся із Infiniti, який рухався у попутному напрямку попереду нього. Після цього некерований Infiniti виїхав на зустрічну смугу та в'їхав у КІА.

У результаті зіткнення 24-річний водій автомобіля KIA Rio отримав тілесні ушкодження, зокрема закрито-черепно-мозкову травму, перелом руки та вивих стегна.

50-річний водій автомобіля Infiniti QX80 отримав закриту черепно-мозкову травму. Обох учасників ДТП доправили до лікарні.

ДТП на вулиці Братиславській в Києві, 17 березня 2024 р. Фото: Київська міська прокуратура

Під час огляду 23-річного водія Audi A8 прилад Drager показав 1,74 проміле алкоголю в його крові. Чоловіка затримали та згодом повідомили йому підозру за експлуатацію транспорту в стані алкогольного сп'яніння, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження (ч.1 ст. 286-1 ККУ).

Санкція статті передбачає ув'язнення до 3 років з позбавленням права керувати транспортними засобами від 3 до 5 років.