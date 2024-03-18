"Був "тітушкою" в оточенні засудженого за вбивство Катерини Гандзюк, а після російської окупації Нової Каховки став колаборантом". Так одна зі свідків описала свого земляка, жителя Нової Каховки, підозрюваного у державній зраді, якого заочно судять у Кропивницькому.

Під час засідання у Ленінському районному суді Кропивницького, на якому побувало Суспільне, суддя Світлана Льон сказала, що про дату засідання повідомляли через оголошення у газеті "Урядовий кур’єр", оскільки обвинувачений перебуває в розшуку.

До суду, як свідка, запросили переселенку з Нової Каховки. Її обличчя не показуємо та не називаємо прізвище з міркувань безпеки. За словами прокурора Володимира Лещенка, це додатковий свідок сторони обвинувачення.

"Прийшла до нас у Кіровоградську обласну прокуратуру із заявою, що вона є представницею органів місцевого самоврядування Нової Каховки, і в неї є певні відомості, які вона хоче повідомити суду".

Жінка розповіла, що з обвинуваченим знайома з 2018 року.

"Я – депутат міської ради з 2002 року, чотири каденції. Василь Степанович (керуючий справами виконкому – ред.) представив Максима (обвинуваченого – ред.) як нового активіста. Більше я його не бачила, поки не трапилася подія: Олешківська районна рада, там не пускали на сесію депутатів, була бійка. У нас в місті були такі "тітушки", і міський голова на сесії міської ради прізвища їх назвав".

Зі слів жінки, вона знає, що у 2019 році обвинувачений був пов'язаний з головою Херсонської обласної ради Владиславом Мангером, засудженим за замовлення вбивства місцевої активістки Катерини Ганзюк. Вирок йому оголосили у червні 2023 року.

"Коли піднялася справа по Катерині Гандзюк, знову спливає прізвище Максима. Завжди було фото. До Мангера вони мали якесь відношення, до голови обласної ради, який звинувачувався у замовному вбивстві Каті Гандзюк, і виконували якісь його вказівки".

2022 року підозрюваний зайняв посаду в окупаційній поліції, сказала жінка.

"Знімає відео і каже, що це нібито українці пустили ракету і потрапили у житлові будинки. У телеграмі – група "Зрадники" чи "Колаборанти Нової Каховки і Бериславщини" – саме там я побачила, що занесені до списку колаборантів. Це я вже прочитала в інтернеті, що він був у поліції і яку посаду він там займав".

Підозрюваного у суді представляє адвокат системи безоплатної правової допомоги. Своє обличчя з міркувань безпеки просив не показувати.

"У нас немає першої зустрічі з клієнтом і взагалі немає узгодженої позиції. Тому ми діємо лише в межах тих доказів, які бачимо".

За клопотанням прокурора, у засіданні оголосили перерву до 10 квітня для виклику до Кропивницького наступних свідків. Скільки їх буде, в інтересах слідства не розголошують.