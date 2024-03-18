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"Когось врятував, але не врятував себе": на Одещині поховали рятувальника, який помер після ракетного удару 15 березня
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"Когось врятував, але не врятував себе": на Одещині поховали рятувальника, який помер після ракетного удару 15 березня

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В Одеській області 18 березня відбулась церемонія прощання з рятувальником Віталієм Алимовим, який помер 16 березня у лікарні від травм, отриманих напередодні під час ракетного удару по Одесі.

Про це повідомила кореспондентка Суспільного з місця події.

39-річний водій-пожежник Віталій Алимов помер у лікарні 16 березня. Він отримав важкі травми під час виконання службових обовʼязків внаслідок повторного ракетного удару.

"Когось врятував, але не врятував себе": на Одещині поховали рятувальника, який помер після ракетного удару 15 березня
Прощання з рятувальником Віталієм Алимовим, який загинув через ракетний удар по Одесі 15 березня. Фото: Суспільне Одеса

Начальник шостої державної пожежно-рятувальної частини міста Одеса Олег Котелевський розповів, що Віталій Алимов прийшов у ДСНС Одещини у 2020 році на посаду пожежника-рятувальника. Через пів року, йому запропонували посаду водія. Олег з Віталієм пропрацював пліч-о-пліч чотири роки.

"Цей "прильот" здавався таким же, як і всі інші наші виїзди. ... Віталій у той день по приїзду на "прильот" перебував поряд з пожежним гідрантом, здійснював безперебійну подачу води, щоб можна було загасити пожежу після першого обстрілу. Далі наслідки другого прильоту забрали життя нашого побратима", — поділився з Суспільним Олег Котелевський.

"Когось врятував, але не врятував себе": на Одещині поховали рятувальника, який помер після ракетного удару 15 березня
Прощання з рятувальником Віталієм Алимовим, який загинув через ракетний удар по Одесі 15 березня. Фото: Суспільне Одеса

"Когось врятував, але не врятував себе": на Одещині поховали рятувальника, який помер після ракетного удару 15 березня
Прощання з рятувальником Віталієм Алимовим, який загинув через ракетний удар по Одесі 15 березня. Фото: Суспільне Одеса

"Він ніколи нікого не ображав, завжди був справедливим, був чесним. Перед тим, як прийняти якесь рішення, він завжди його обдумував, радився зі мною, сім’єю. Він сильна людина. Ми бачимо, яку небезпеку приносять ці обстріли, ракети. Вони забирають людей, які рятують людей інших. Він виїхав відразу, щоб врятувати якомога більше. Він когось врятував, я впевнений, але не врятував себе", — розповів брат загиблого Ілля Алимов.

"Когось врятував, але не врятував себе": на Одещині поховали рятувальника, який помер після ракетного удару 15 березня
Прощання з рятувальником Віталієм Алимовим, який загинув через ракетний удар по Одесі 15 березня. Фото: Суспільне Одеса

"Когось врятував, але не врятував себе": на Одещині поховали рятувальника, який помер після ракетного удару 15 березня
Прощання з рятувальником Віталієм Алимовим, який загинув через ракетний удар по Одесі 15 березня. Фото: Суспільне Одеса

Командир відділення шостої рятувальної частини Микола Малишенко розповів, що бачив Віталія за кілька годин до вибуху, і той був налаштований на звичайний робочий день.

"Віталій був дуже добрим чоловіком, працівником, завжди першим йшов на допомогу людям. Дуже цінував і любив свою професію, віддавався їй на всі 100%. ... Ми боролись за його життя, допомагали, на руках несли, лікарі допомагали, але він не зумів впоратися", — розповів Микола.

"Когось врятував, але не врятував себе": на Одещині поховали рятувальника, який помер після ракетного удару 15 березня
Прощання з рятувальником Віталієм Алимовим, який загинув через ракетний удар по Одесі 15 березня. Фото: Суспільне Одеса

"Когось врятував, але не врятував себе": на Одещині поховали рятувальника, який помер після ракетного удару 15 березня
Прощання з рятувальником Віталієм Алимовим, який загинув через ракетний удар по Одесі 15 березня. Фото: Суспільне Одеса

Що відомо про атаку РФ по Одесі 15 березня

В Одеській області повітряну тривогу оголосили об 11:01. Через декілька хвилин в Одесі пролунав потужний вибух, водночас у Повітряних силах повідомили про ракету у напрямку Одеси.

О 11:08 у Повітряних силах попередили про загрозу балістики для південних областей. Об 11:21 в Одесі пролунав повторний потужний вибух і після нього ще один. Відбій дали об 11:47.

Унаслідок атак руйнувань зазнала цивільна інфраструктура, повідомили у ДСНС Одещини. Також ударом пошкодило десять приватних будинків, станцію технічного обслуговування, газопровід низького тиску та два пожежно-рятувальних автомобілі.

Наразі відомо про 21 загиблого та понад 70 поранених. Серед загиблих — рятувальник Денис Колесніков, фельдшер Сергій Ротару, колишній віцемер Одеси Сергій Тетюхін, командир батальйону "Цунамі" Олександр Гостіщев.

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