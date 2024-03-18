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Ошукали 19 громадян ЄС: у Запоріжжі ліквідували шахрайський кол-центр
ШахрайствоЄСПРОКУРАТУРАКриптовалютаРегіони

Ошукали 19 громадян ЄС: у Запоріжжі ліквідували шахрайський кол-центр

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У Запоріжжі ліквідували кол-центр call-центр, який ошукував громадян країн ЄС
Проведення обшуку в кол-центрі у Запоріжжі. Фото: Офіс генерального прокурора України

Власнику та двом працівникам кол-центру у Запоріжжі повідомили про підозру в шахрайстві. За даними слідства, містяни ошукували громадян країн Європейського Союзу (ЄС) під приводом повернення втраченої криптовалюти на криптобіржах.

Про це сьогодні, 18 березня, повідомили в Офісі генерального прокурора України та у пресслужбі Служби безпеки України.

Ошукали 19 громадян ЄС: у Запоріжжі ліквідували шахрайський кол-центр
Оголошення про підозру одному з представників кол-центру в Запоріжжі. Фото: Суспільне Запоріжжя

За даними слідства, житель Запоріжжя розробив схему, за якою привласнювали кошти іноземців, нібито надаючи послуги щодо повернення втраченої криптовалюти на торгових криптобіржах. Для цього чоловік створив кол-центр та залучив сімох жителів Запоріжжя та Харкова:

"Зловмисники створили підпільний кол-центр, який діяв під виглядом одного із незалежних фінансових регуляторів ЄС. У цьому «статусі» шахраї телефонували європейським вкладникам у фондові проєкти онлайн-бірж та пропонували їм «захист інвестицій»", — йдеться у повідомленні.
Ошукали 19 громадян ЄС: у Запоріжжі ліквідували шахрайський кол-центр
Затримання одного з представників кол-центру в Запоріжжі. Фото: Суспільне Запоріжжя

Зазначається, що за свої послуги підозрювані просили 30% від суми однієї інвестиції або ж від однієї до п'яти тисяч доларів США:

"Крім цього, «за порадою» шахраїв, їхні жертви мали встановити на власних гаджетах спеціально розроблений мобільний додаток. Він дозволяв зловмисникам повністю контролювати фінансові операції потерпілих", — йдеться у повідомленні.

Отримані кошти, за даними прокуратури, підозрювані виводили з електронного гаманця на банківські рахунки. За рік роботи кол-центру виявились ошуканими 19 громадян країн ЄС, троє з яких звернулись до правоохоронців щодо заподіяної шкоди на понад 15 тисяч євро.

Під час розслідування правоохоронці здійснили 14 обшуків, під час яких вилучили мобільні телефону, комп'ютерну техніку, банківські картки та заблокували 5 тисяч доларів США у криптовалюті.

Ошукали 19 громадян ЄС: у Запоріжжі ліквідували шахрайський кол-центр
Результати обшуків, які провели правоохоронці в Запоріжжі. Фото: Офіс генерального прокурора України

Наразі організатора та двох працівників кол-центру затримали, їм оголосили підозру за ч. 3, ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Ще одному чоловіку, який перебуває за кордоном, оголосили підозру заочно. Якщо їхню провину буде доведено, їм загрожує позбавлення волі до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Слідство здійснювали працівники СБУ, Національної поліції та Запорізької обласної прокуратури спільно з управлінням по боротьбі з кіберзлочинністю Головного управління кримінальної поліції Державної поліції Латвії за сприяння Європолу та Євроюсту.

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