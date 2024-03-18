На Чернігівщині правоохоронці оголосили про підозру у розтраті державного майна керівнику військового лісгоспу та його колишньому заступнику, які організували корупційну схему з фіктивного працевлаштування задля ухилення від призову. Дії посадовців спричинили збитки державі на понад 230 тисяч гривень.

Про це повідомляє ГУ Нацполіції в Чернігівській області на своєму сайті.

Поліцейські задокументували факт фіктивного працевлаштування киянина призовного віку у сфері оборони України задля ухилення від можливої мобілізації.

Мова йде про Чернігівський військовий лісгосп.

Військовий лісгосп. ФОТО: Поліція Чернігівської області

Як повідомили в поліції, керівник лісгоспу вжив заходів для внесення змін у штатний розпис підприємства та створив посаду свого заступника, якої не існувало. Наразі ми намагаємося отримати коментар директора.

"За даними слідства, киянин – фіктивний «заступник керівника лісгоспу», який жодного разу не з’явився на робочому місці упродовж восьми місяців, аж до моменту викриття схеми. Однак заробітну плату йому весь цей час нараховували, а це понад 230 тисяч гривень, які він витратив на власний розсуд", — йдеться у повідомленні.

Двом працівникам лісгоспу повідомили про підозру. ФОТО: Поліція Чернігівської області

Обом чоловікам повідомили про підозру у розтраті чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем в умовах воєнного стану за частиною 4 статті 191 Кримінального кодексу України.

Їм загрожує до восьми років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю ще на три роки.

Триває досудове розслідування.

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