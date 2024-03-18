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Миттєвий виклик чергових лікарів: у Першому ТМО Львова стартував проєкт "Кнопка"
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Миттєвий виклик чергових лікарів: у Першому ТМО Львова стартував проєкт "Кнопка"

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Миттєвий виклик чергових лікарів: у Першому ТМО Львова стартував проєкт &quot;Кнопка&quot;
Зображення ілюстративне. Фото: пресслужба Першого медоб’єднання Львова

У Першому медичному об'єднанні Львова стартував проєкт "Кнопка". У мобільному додатку влаштований миттєвий виклик чергових лікарів у приймальні відділення. Система автоматично контролює, щоб лікар чи медсестра вчасно опинилися біля пацієнта.

Суспільне дізнавалося більше про проєкт.

За словами керівника проєкту Івана Осадчого, це допоможе медпрацівникам надавати пацієнтам медичну допомогу до 5 хвилин.

"Якщо є пацієнт, і потрібно зібрати консиліум, тобто декілька лікарів, то є така кнопка "Політравма". Підтверджуємо виклик. І таким чином, поки вся група не збереться, система продовжує дзвонити", — розповідає Іван Осадчий.

Проєкт розробляли понад 5 років. Для чотирьох лікарень Першого територіального медичного об’єднання "Lviv IT Cluster" передав понад 60 телефонів та 12 планшетів. Наразі проєкт діє у лікарні святого Пантелеймона, а упродовж тижня запрацює у інших закладах Першого ТМО.

"Враховуючи те, що Перше ТМО є клінікою, яка надає екстрену медичну допомогу, і ми маємо 500-600 і більше звернень за добу в приймальне відділення, а госпіталізації потребують іноді до 150 пацієнтів, яким потрібно негайно надавати медичну допомогу, то ідея цього проєкту саме для того, щоб спростити навантаження на систему охорони здоров’я, на медичну систему нашого закладу", — каже керівниця анестезіологічної служби Першого медоб'єднання Львова Наталія Матолінець.

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