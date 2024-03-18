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Жодних сумнівів: військовослужбовиця з Миколаєва розповіла як стала бойовим медиком 123 бригади ТрО
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Жодних сумнівів: військовослужбовиця з Миколаєва розповіла як стала бойовим медиком 123 бригади ТрО

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Бойова медикиня у складі 123 бригади ТрО
Військовослужбовиця із псевдо "Погода". Фото: 123 бригада тероборони/Facebook

Військовослужбовиця з Миколаєва на псевдо "Погода" стала до лав тероборони у перший день повномасштабного вторгнення Росії. У 123 бригаді жінка обіймає посаду бойового медика.

Про спогади доброволиці 18 березня розповіли у пресслужбі 123 бригади тероборони Збройних сил України.

"Не дай Господь бути військовою", — змалечку думала військовослужбовиця.

Власний бойовий шлях вона почала у 2014 році, повідомили у пресслужбі бригади.

"За плечима" гарний життєвий і бойовий досвід. Пізніше звільнилася, мала інтернет-магазин з продажу вінтажних та антикварних речей. Багато подорожувала, і багато чого в цьому світі бачила", — говорить "Погода".

24 лютого 2022 року містянка прокинулася від вибуху російської ракети. Говорить, не мала жодних сумнівів щодо своїх подальших дій.

"Довелося сказати мамі, яка сідала в авто, що прямувало за кордон, неправду, що я за пару днів до неї приїду. Вона довго чекала мене на кордоні", — розповідає військовослужбовиця.

Колишні побратими "Погоди" порадили 123 бригаду територіальної оборони. Зі слів військової, у той день це було чи не єдине місце, де можна було без особливої черги отримати зброю.

"О сьомій ранку я вже була в бригаді. Записалася, поїхала додому, зібрала речі, форму, взяла свій "бронік". Так я опинилася в бойовому батальйоні нової і найкращої спільноти мужніх синів і дочок Миколаївщини!" — додає "Погода".

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