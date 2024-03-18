На Донеччині минулого року туберкульоз діагностували у понад 350 людей

На кінець 2023 року хворих з активною формою туберкульозу на Донеччині було 2907 людей, з них у 352 людей хворобу діагностували у 2023 році.

Про це Суспільному Донбас повідомили у пресслужбі Національної служби здоров'я України.

За інформацією НСЗУ, договори з супроводу та лікування хворих на туберкульоз на первинній ланці з Національною службою здоров'я України уклали 22 медичних заклади області.

"За пакетом послуг з діагностики та лікування в стаціонарних та амбулаторних умовах хворих на туберкульоз на Донеччині не законтрактований з Національною службою здоров’я жоден медзаклад. На пакет з супроводу та лікування хворих на туберкульоз на первинній ланці договори уклали 22 медичні заклади", — розказали в НСЗУ.

Як розказали у пресслужбі, за лікування одного хворого на туберкульоз на первинному рівні медзаклад отримуватиме близько 600 гривень на місяць.

Як розказав Суспільному директор Донецького обласного клінічного протитуберкульозного диспансеру Юрій Клименко, що його медичний заклад продовжує працювати у Краматорську.

"У нас є стаціонар, де лікують хворих з тяжким перебігом туберкульозу. Після лікування ми передаємо наших пацієнтів під нагляд сімейних лікарів, де вони продовжують та завершують лікування", — розказав він.

За інформацією Клименка, обласний клінічний протитуберкульозний диспансер вже другий рік поспіль підписує договір з НСЗУ за пакетом медичних послуг, який передбачає надання медичної допомоги в зоні бойових дій.

"Наш диспансер як минулого року, так і в цьому законтрактувався з НСЗУ по пакету — надання медичної допомоги населенню у зоні бойових дій. А в цьому пакеті ми працюємо по специфікації туберкульоз", — додав він.

За інформацією пресслужби НСЗУ, за спеціалізоване лікування одного хворого на туберкульоз НСЗУ платить медзакладам майже 50 тисяч гривень.

"Хворі із діагностованим туберкульозом можуть звернутися до лікарні без направлення, тобто за самозверненням. Також підставами для отримання лікування є направлення сімейного або лікуючого лікаря та переведення з іншого медзакладу", — зазначили в НСЗУ.

Яка допомога надається безоплатно в межах пакета "Супровід і лікування дорослих та дітей, хворих на туберкульоз, на первинному рівні медичної допомоги".

За інформацією НСЗУ, у межах пакета безоплатними для пацієнтів з туберкульозом є наступні медичні послуги:

визначення спільно з пацієнтом чи пацієнткою моделі підтримки лікування (підтримка лікування за допомогою телемедичних засобів, під наглядом надавачів медичних послуг, за місцем проживання тощо), враховуючи рекомендації лікаря-фтизіатра та інших лікарів;

динамічне спостереження за станом здоров’я пацієнта/пацієнтки з діагнозом туберкульоз на первинному рівні медичної допомоги;

проведення лабораторних досліджень: біохімічний аналіз крові, білірубін і його фракції, креатинін, сечовина, сечова кислота, молочна кислота/лактат, електроліти та інші дослідження відповідно до галузевих стандартів;

забір та транспортування біоматеріалу пацієнта/пацієнтки для виконання бактеріологічних досліджень до регіонального фтизіопульмонологічного центру;

направлення пацієнтів на інші методи обстеження до регіонального фтизіопульмонологічного центру та/або до інших закладів охорони здоров'я;

контроль за прийомом протитуберкульозних препаратів, призначених фтизіатром;

формування прихильності до лікування у пацієнтів, у тому числі з залученням соціальних працівників тощо.

Знайти найближчу до вас лікарню, яка уклала договір з НСЗУ за пакетом з лікування туберкульозу на первинному рівні, можна на дашборді НСЗУ.

"Якщо вам відмовляють у наданні безоплатної допомоги в закладах, законтрактованих з НСЗУ, звертайтеся зі скаргами за номером 1677", — додали у пресслужбі.

Читайте всі новини Донбасу в Telegram, Viber, Facebook, YouTube та Instagram