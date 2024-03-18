НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
В Одесі прощалися з ексвіцемером, який загинув під час атаки 15 березня
СМЕРТЬВторгнення Росії в УкраїнуМІСЦЕВА ВЛАДАРегіони

В Одесі прощалися з ексвіцемером, який загинув під час атаки 15 березня

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
В Одесі прощалися з ексвіцемером, який загинув під час атаки 15 березня
Прощання з ексвіцемером Одеси Сергієм Тетюхіним. Фото: Одеська міська рада

В Одесі 18 березня відбулась церемонія прощання з колишнім заступником міського голови Сергієм Тетюхіним, який загинув під час атаки по Одесі 15 березня.

Про це повідомили в Одеській міській раді.

Як зазначили у міській раді, 15 березня він приїхав рятувати людей, однак загинув під час ракетного удару.

В Одесі прощалися з ексвіцемером, який загинув під час атаки 15 березня
Прощання з ексвіцемером Одеси Сергієм Тетюхіним. Фото: Одеська міська рада

В Одесі прощалися з ексвіцемером, який загинув під час атаки 15 березня
Прощання з ексвіцемером Одеси Сергієм Тетюхіним. Фото: Одеська міська рада

В Одесі прощалися з ексвіцемером, який загинув під час атаки 15 березня
Прощання з ексвіцемером Одеси Сергієм Тетюхіним. Фото: Одеська міська рада

Сергій Тетюхін звільнився з міськради восени 2023 року та мобілізувався до ЗСУ. У міськраді спочатку працював директором департаменту економічного розвитку, потім очолював департамент транспорту, далі був заступником міського голови, а з травня 2023 року — першим заступником мера.

В Одесі прощалися з ексвіцемером, який загинув під час атаки 15 березня
Прощання з ексвіцемером Одеси Сергієм Тетюхіним. Фото: Одеська міська рада

В Одесі прощалися з ексвіцемером, який загинув під час атаки 15 березня
Прощання з ексвіцемером Одеси Сергієм Тетюхіним. Фото: Одеська міська рада

В Одесі прощалися з ексвіцемером, який загинув під час атаки 15 березня
Прощання з ексвіцемером Одеси Сергієм Тетюхіним. Фото: Одеська міська рада

В Одесі прощалися з ексвіцемером, який загинув під час атаки 15 березня
Прощання з ексвіцемером Одеси Сергієм Тетюхіним. Фото: Одеська міська рада

"Багато років життя Сергій віддав нашому місту та одеситам. Він був ефективним управлінцем, зробив чимало корисного для Одеси і міг зробити ще. Але прийняв для себе рішення обрати шлях захисту України", — розповів мер Одеси Геннадій Труханов.

Що відомо про атаку РФ по Одесі 15 березня

В Одеській області повітряну тривогу оголосили об 11:01. Через декілька хвилин в Одесі пролунав потужний вибух, водночас у Повітряних силах повідомили про ракету у напрямку Одеси.

О 11:08 у Повітряних силах попередили про загрозу балістики для південних областей. Об 11:21 в Одесі пролунав повторний потужний вибух і після нього ще один. Відбій дали об 11:47.

Унаслідок атак руйнувань зазнала цивільна інфраструктура, повідомили у ДСНС Одещини. Також ударом пошкодило десять приватних будинків, станцію технічного обслуговування, газопровід низького тиску та два пожежно-рятувальних автомобілі.

Наразі відомо про 21 загиблого та понад 70 поранених. Серед загиблих — рятувальник, фельдшер Сергій Ротару, колишній віцемер Одеси Сергій Тетюхін, командир батальйону "Цунамі" Олександр Гостіщев.

Читайте нас у Telegram, Viber, Facebook та Instagram: головні новини Одеси та області

Топ дня
Дитину трьох років вдалося повернути з ТОТ на Запоріжжі
Родина з трирічною дитиною з ТОТ Запорізької області змогла виїхати з окупованих територій — омбудсман
США
Сенатор Грем заявив, що звернеться до адміністрації Байдена з проханням про визнання РФ державою-спонсором тероризму
ОПУ
Міжнародна коаліція з повернення українських дітей вже складається з 33 країн — Єрмак
У мережі та ЗМІ поширили фейк про смерть короля Британії
У мережі та ЗМІ поширили фейк про смерть короля Британії
Уряд виділив додаткові 5 млрд гривень на закупівлю дронів для Сил оборони — Шмигаль
Уряд виділив додаткові 5 млрд гривень на закупівлю дронів для Сил оборони — Шмигаль

Вибір редакції
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Дональд Трамп цілує прапор США
"Якщо побачить в Україні історію успіху, він цим скористається". Чи повернеться Трамп у Білий дім і чого чекати Києву
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Заступник голови Верховного суду Олександр Мамалуй
"Жити захочеш — втягнешся швидко" — суддя Мамалуй про три мобілізації, Князєва та зарплати суддів
Дізнайтесь більше
На Запоріжжі загинув боєць з Волині Олександр Демчук
Підтвердили загибель 36-річного бійця з Волині Олександра Демчука
У Віньківцях, що на Хмельниччині, сталося ДТП, унаслідок якого загинула 8-річна дитина
Смертельна ДТП на Хмельниччині: загинула дитина
Стали на захист України на початку вторгнення: у Житомирі попрощалися з Сергієм Гончаруком і Андрієм Горобцем
Стали на захист України на початку вторгнення: у Житомирі попрощалися з Сергієм Гончаруком і Андрієм Горобцем
Лікарці-акушерці з Хмельниччини оголосили підозру через смерть немовляти, яке понад півроку перебувало у комі
Лікарці-акушерці з Хмельниччини оголосили підозру через смерть немовляти, яке понад півроку перебувало у комі
На початок