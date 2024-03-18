В Одесі прощалися з ексвіцемером, який загинув під час атаки 15 березня

В Одесі 18 березня відбулась церемонія прощання з колишнім заступником міського голови Сергієм Тетюхіним, який загинув під час атаки по Одесі 15 березня.

Про це повідомили в Одеській міській раді.

Як зазначили у міській раді, 15 березня він приїхав рятувати людей, однак загинув під час ракетного удару.

Прощання з ексвіцемером Одеси Сергієм Тетюхіним. Фото: Одеська міська рада

Прощання з ексвіцемером Одеси Сергієм Тетюхіним. Фото: Одеська міська рада

Прощання з ексвіцемером Одеси Сергієм Тетюхіним. Фото: Одеська міська рада

Сергій Тетюхін звільнився з міськради восени 2023 року та мобілізувався до ЗСУ. У міськраді спочатку працював директором департаменту економічного розвитку, потім очолював департамент транспорту, далі був заступником міського голови, а з травня 2023 року — першим заступником мера.

Прощання з ексвіцемером Одеси Сергієм Тетюхіним. Фото: Одеська міська рада

Прощання з ексвіцемером Одеси Сергієм Тетюхіним. Фото: Одеська міська рада

Прощання з ексвіцемером Одеси Сергієм Тетюхіним. Фото: Одеська міська рада

Прощання з ексвіцемером Одеси Сергієм Тетюхіним. Фото: Одеська міська рада

"Багато років життя Сергій віддав нашому місту та одеситам. Він був ефективним управлінцем, зробив чимало корисного для Одеси і міг зробити ще. Але прийняв для себе рішення обрати шлях захисту України", — розповів мер Одеси Геннадій Труханов.

Що відомо про атаку РФ по Одесі 15 березня

В Одеській області повітряну тривогу оголосили об 11:01. Через декілька хвилин в Одесі пролунав потужний вибух, водночас у Повітряних силах повідомили про ракету у напрямку Одеси.

О 11:08 у Повітряних силах попередили про загрозу балістики для південних областей. Об 11:21 в Одесі пролунав повторний потужний вибух і після нього ще один. Відбій дали об 11:47.

Унаслідок атак руйнувань зазнала цивільна інфраструктура, повідомили у ДСНС Одещини. Також ударом пошкодило десять приватних будинків, станцію технічного обслуговування, газопровід низького тиску та два пожежно-рятувальних автомобілі.

Наразі відомо про 21 загиблого та понад 70 поранених. Серед загиблих — рятувальник, фельдшер Сергій Ротару, колишній віцемер Одеси Сергій Тетюхін, командир батальйону "Цунамі" Олександр Гостіщев.

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