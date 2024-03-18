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У Кропивницькому апеляційний суд залишив без змін вирок світловодчанці, яка збила насмерть матір трьох дітей
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У Кропивницькому апеляційний суд залишив без змін вирок світловодчанці, яка збила насмерть матір трьох дітей

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У Кропивницькому апеляційний суд залишив без змін вирок світловодчанці, яка збила насмерть матір трьох дітей
Місце аварії у Світловодську 1 вересня 2021 року та обвинувачена під час судового засідання 29 вересня 2023 року. Колаж: Суспільне Кропивницький

У Кропивницькому апеляційний суд залишив без змін вирок першої судової інстанції щодо світловодчанки Тетяни Вишневської, яка збила насмерть матір трьох дітей. Засідання відбулося сьогодні.

Про це Суспільному розповіла прессекретарка обласного апеляційного суду Юлія Марус.

За інформацією речниці обласної прокуратури Наталії Алєксєєнко, засуджена та її адвокат просили змінити вирок на умовне покарання.

"Світловодський суд призначив жінці покарання – п'ять років позбавлення волі. Засуджена та її захисник просили змінити вирок на умовне покарання, однак апеляційний суд відхилив це клопотання. Коли є смертельні випадки, то прокуратура завжди наполягає на реальному позбавленні волі".

Адвокат засудженої Валерій Охріменко сказав Суспільному, що сьогодні надати коментар він не може. "Я зараз перебуваю на судовому засіданні. Сьогодні нам поспілкуватись не вдасться. Зателефонуйте мені завтра".

Що відомо про аварію у Світловодську

Два роки тому 27-річна водійка Тетяна Вишневська збила на тротуарі у центрі Світловодська пішохідку. Жінці було 29-ть років. Від отриманих травм вона померла в лікарні. Під час обрання запобіжного заходу підозрювана розповіла суду, що розкаюється та пояснила, що намагалась об'їхати їжака. Розгляд справи тривав два роки.

13 жовтня 2023 року Світловодський суд засудив Тетяну Вишневську до п'яти років позбавлення волі з позбавленням права керувати авто на два роки. Оскаржити це рішення засуджена та її захисник могли протягом місяця.

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