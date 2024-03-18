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Майже 11,5 тисяч хворих, двоє померлих: яка ситуація з ГРВІ та COVID-19 на Дніпропетровщині
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Майже 11,5 тисяч хворих, двоє померлих: яка ситуація з ГРВІ та COVID-19 на Дніпропетровщині

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Майже 11,5 тисяч хворих, двоє померлих: яка ситуація з ГРВІ та COVID-19 на Дніпропетровщині
. ФОТО: gettyimages (Фото ілюстративне)

На Дніпропетровщині протягом тижня, з 8 по 14 березня, на гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ), включно із COVID-19, захворіла 11 441 людина, із них трохи менше ніж половина (42,7%) — діти віком до 17 років.

Про це повідомляється на сайті обласного лабораторного центру МОЗ України.

За даними лабцентру, показник захворюваності по області у порівнянні з попереднім тижнем зріс на 4,5 %. Зареєстровано незначне перевищення епідемічного порогу у Першотравенській (3,5%), Васильківській (4%), Магдалинівській (1,7%) громадах.

Загалом за тиждень по області госпіталізовано 473 хворих, з них 252 дитини.

Зареєстровано 214 нових випадків COVID-19, в тому числі 27 — серед дітей. У порівнянні з попереднім тижнем показник захворюваності знизився на 17,4%. На стаціонарному лікуванні перебувають 50 пацієнтів. Двоє хворих які мали супутні стани та не були щеплені проти COVID-19, померли.

Зазначається, що через підвищений рівень захворюваності серед дітей у Кам`янському, Тернівці, Жовтих Водах та Верхньодніпровській громаді в одній школі та 21 окремому класі навчання призупинили або ж перейшли на дистанційну форму.

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