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Через влучання дрона у 9-поверхівку в Одесі збитки для довкілля склали майже 500 млн грн — екоінспекція
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Через влучання дрона у 9-поверхівку в Одесі збитки для довкілля склали майже 500 млн грн — екоінспекція

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Через влучання дрона у 9-поверхівку в Одесі збитки для довкілля склали майже 500 млн грн — екоінспекція
. Рятувальники вночі розбирають завали на місці удару дрона РФ по багатоповерхівці в Одесі. Фото: ДСНС

Екологи підрахували збитки від російської дронової атаки по Одесі у ніч на 2 березня. Сума склала майже 500 мільйонів гривень.

Про це 18 березня повідомили у Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

Під час атаки російський дрон влучив у багатоповерхівку в Одесі, внаслідок чого один під’їзд будинку був повністю зруйнований. Фахівці встановили, що внаслідок атаки металеві уламки та будівельні відходи засмітили земельну ділянку площею пʼять тисяч квадратних метрів.

"Сума збитків складає майже 5️0️0️ мільйонів гривень", — йдеться у повідомленні.

Інформацію про наслідки від атаки передали до оперативного штабу при Державній екологічній інспекції для формування єдиного реєстру збитків.

Що відомо про атаку РФ по Одесі у ніч з 1 на 2 березня

  • Армія РФ атакувала Одещину безпілотниками у ніч з 1 на 2 березня. У місті пролунали вибухи.
  • Сили ППО збили сім з восьми дронів, які російська армія випустила по Одесі, повідомила начальниця координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк.
  • З-під завалів дістали чоловіка, він живий та у свідомості, повідомив голова ОВА Олег Кіпер.
  • Прокуратура розпочала розслідування нічної атаки по Одесі за статтею "порушення законів та звичаїв війни".
  • Всі 12 загиблих внаслідок влучання російського дрона у 9-поверхівку в Одесі 2 березня встановлені, повідомили в Одеській міськраді. Це 3-річний Марк Погожин та його батько Віталій, Михайло Войтов, Анна та 4-місячний Тимофій Гайдаржи, Анна Чебан, Ольга Щербина і родина Кравець: подружжя Світлана та Олег, їхні діти — 7-місячна Ліза, 8-річна Злата та 9-річний Сергій.

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