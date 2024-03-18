На Запорізькому напрямку знешкодили понад 10 дронів армії РФ

Днями прикордонники збили десять російських FPV-дронів на Запорізькому напрямку. Один безпілотник-камікадзе вдалося приземлити без детонації.

Про це сьогодні, 18 березня, повідомили у Державній прикордонній службі України.

"Днями бійці Держприкордонслужби на Запорізькому напрямку знешкодили десять російських дронів-камікадзе та один посадили без детонації бойового снаряда", — йдеться у повідомленні.

Уламки збитого прикордонниками російського дрона-камікадзе. Фото: Держприкордонслужба

Раніше Суспільне повідомляло, що прикордонники збили двадцять російських безпілотників на Запорізькому напрямку.

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