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На Запорізькому напрямку знешкодили понад 10 дронів армії РФ
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На Запорізькому напрямку знешкодили понад 10 дронів армії РФ

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Прикордонники збили 10 fpv-дронів на Запорізькому напрямку
Дрон, який вдалося приземлити прикордонникам на Запорізькому напрямку. Фото: Держприкордонслужба

Днями прикордонники збили десять російських FPV-дронів на Запорізькому напрямку. Один безпілотник-камікадзе вдалося приземлити без детонації.

Про це сьогодні, 18 березня, повідомили у Державній прикордонній службі України.

"Днями бійці Держприкордонслужби на Запорізькому напрямку знешкодили десять російських дронів-камікадзе та один посадили без детонації бойового снаряда", — йдеться у повідомленні.
На Запорізькому напрямку збили десяток дронів армії РФ
Уламки збитого прикордонниками російського дрона-камікадзе. Фото: Держприкордонслужба

Раніше Суспільне повідомляло, що прикордонники збили двадцять російських безпілотників на Запорізькому напрямку.

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