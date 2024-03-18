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На Черкащині внаслідок ДТП загинула людина, ще двоє отримали травми
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На Черкащині внаслідок ДТП загинула людина, ще двоє отримали травми

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На Черкащині внаслідок ДТП загинула людина, ще двоє отримали травми
Рятувальники деблокують травмованих людей з автомобіля. Фото: ДСНС в Черкаській області

На Звенигородщині сталася ДТП за участі двох автомобілів. Унаслідок автопригоди загинула одна людина, ще двоє отримали травми.

Рятувальники деблокували травмованих, розповіла Суспільному речниця Головного управління держслужби із надзвичайних ситуацій області Юлія Норовкова.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 18 березня у селі Хлипнівка на Звенигородщині:

"ДТП сталась за участі двох легкових автомобілів. Рятувальники, які прибули на місце пригоди, деблокували травмованих з понівеченого авто. Внаслідок пригоди одна людина загинула та двоє травмувались".

На Черкащині внаслідок ДТП загинула людина, ще двоє отримали травми
Фото: Поліція Черкаської області

Як розповіла у коментарі Суспільному речниця Головного управління поліції області Зоя Вовк, за фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження.

"Попередньо встановили, що водій одного з автомобілів на заокругленні автодороги не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з іншим авто".

На Черкащині внаслідок ДТП загинула людина, ще двоє отримали травми
Фото: Поліція Черкаської області

За словами Зої Вовк, у одній із машин також перебувала 4-річна дитина.

"Внаслідок ДТП 4-річна дитина не постраждала, однак медики доставили її до лікарні із симптомами застуди".

На Черкащині внаслідок ДТП загинула людина, ще двоє отримали травми
Фото: Поліція Черкаської області

За фактом порушення правил дорожнього руху слідчі розпочали розслідування за частиною 2 статті 286Заподіяння смерті потерпілого або завдання тяжких тілесних ушкоджень Кримінального кодексу України та наразі встановлюють повні обставини автопригоди.

На Черкащині внаслідок ДТП загинула людина, ще двоє отримали травми
Фото: Поліція Черкаської області

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