На Черкащині внаслідок ДТП загинула людина, ще двоє отримали травми

На Звенигородщині сталася ДТП за участі двох автомобілів. Унаслідок автопригоди загинула одна людина, ще двоє отримали травми.

Рятувальники деблокували травмованих, розповіла Суспільному речниця Головного управління держслужби із надзвичайних ситуацій області Юлія Норовкова.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 18 березня у селі Хлипнівка на Звенигородщині:

"ДТП сталась за участі двох легкових автомобілів. Рятувальники, які прибули на місце пригоди, деблокували травмованих з понівеченого авто. Внаслідок пригоди одна людина загинула та двоє травмувались".

Фото: Поліція Черкаської області

Як розповіла у коментарі Суспільному речниця Головного управління поліції області Зоя Вовк, за фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження.

"Попередньо встановили, що водій одного з автомобілів на заокругленні автодороги не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з іншим авто".

Фото: Поліція Черкаської області

За словами Зої Вовк, у одній із машин також перебувала 4-річна дитина.

"Внаслідок ДТП 4-річна дитина не постраждала, однак медики доставили її до лікарні із симптомами застуди".

Фото: Поліція Черкаської області

За фактом порушення правил дорожнього руху слідчі розпочали розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України та наразі встановлюють повні обставини автопригоди.

Фото: Поліція Черкаської області

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