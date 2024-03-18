У Житомирі стартувала щорічна акція з продажу кольорових шкарпеток з метою збору грошей для вихованців громадської організації "Діти сонця".

Про це Суспільному розповіла начальниця управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради Ірина Ковальчук.

"Вже понад 10 років міська влада підтримує акцію "Lots of Socks" або українською "Шкарпетуємося". Вона спрямована на підтримку дітей з синдромом Дауна й інформування населення про таких людей, про їхні потреби, їхні можливості, їх соціалізацію і сприйняття у суспільстві", — розповіла Ірина Ковальчук.

За її словами, в рамках цієї акції до 21 березня у місті продаються кольорові шкарпетки, які надала громадська організація "Діти Сонця".

"Всі гроші, які отримуються від продажу шкарпеток, передаються назад цій громадській організації. І за ці кошти там замовляють роботу психологів, закуповують розвиваючий матеріал, тому що на базі підліткового клубу "Пролісок", який розташований на Малій Бердичівській, 4, (він у нас в підпорядкуванні), ця громадська організація займається зі своїми підопічними. Їх досить таки багато. І потреби є досить значними: і в професійних тренерах, і у матеріалах, за допомогою яких займаються діти. Тому всі ті гроші, які ми збираємо з продажу шкарпеток, ми передаємо їм саме на ці потреби", — повідомила начальниця управління у справах сім'ї, молоді та спорту.

Фотосушка зі світлинами вихованців громадської організації "Діти Сонця". Фото: Суспільне Житомир

Заступниця голови Житомирської обласної громадської організації "Діти сонця" Людмила Рибчинська розповіла про потреби.

"Спортивне обладнання для занять спортом нам потрібно: гімнастичні палиці, гантелі, м'ячики, каремати нові. Також ще у нас є мрія. Можливо, наші вихованці поїдуть на фестиваль "Emil Open" в Чехію. Ми вже були там двічі і хотіли б поїхати ще в цьому році, якщо, звісно, вийде, бо квитки батьки мають купувати за власні кошти. Тому ми хотіли б допомогти батькам, щоб їм не було це дуже дорого. Також ми проводимо корекційні заняття і купуємо для цього матеріали. Ще потребуємо оновлення кухонного приладдя, яке використовуємо для занять з кулінарії. А для арттерапії ми купуємо гуаш, картон, кольоровий папір", — розповіла Людмила Рибчинська.

Фото: Житомирська міська рада

Придбати шкарпетки можна:

в управлінні у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради (кабінет 108) з 9:00 до 17:30;

у просторі для жінок і дівчат "Вільна" (з середи по неділю),

у підлітковому клубі "Пролісок" за адресою: вулиця Мала Бердичівська, 4 з 15:00 до 17:00 години у будні.

Фото: Житомирська міська рада

21 березня о 12:00 годині у Житомирі на Михайлівській відбудуться тематичні заходи, які організовує міський культурно-спортивний центр, на базі якого перебуває клуб "Пролісок".

"І туди долучаться вихованці громадської організації "Діти Сонця". Всі охочі, щоб підтримати людей із синдромом Дауна, можуть в цей день одягнути непарні кольорові шкарпетки і відчути, як це бути не таким, як завжди, і ловити на собі погляди оточуючих так, як це відчувають ось такі особливі діти", — розповіла Ірина Ковальчук.

У Житомирі продають кольорові шкарпетки, аби допомогти вихованцям громадської організації "Діти Сонця". Фото: Житомирська міська рада

Фото: Житомирська міська рада

21 березня 2023 року Суспільне повідомляло, що на Михайлівській у Житомирі пройшла акція на підтримку дітей із синдромом Дауна.

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